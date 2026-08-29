سردار نقدی:کلید حل گرانی و بیکاری، رونق تولید است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا نقدی صبح شنبه در مراسم گرامیداشت هفته دولت و یادواره یک هزار شهید کارمند که در سالن خیمه حسینی گلستان شهدای اصفهان برگزار شد، اظهار کرد: از سال ۱۳۹۶ تاکنون، محور نام‌گذاری‌های اقتصادی سال‌ها بر موضوعاتی مانند تولید، اشتغال، رونق تولید، تولید دانش‌بنیان، مهار تورم و جهش تولید متمرکز بوده است.

وی افزود: اگر قرار است مشکلات اقتصادی کشور از جمله گرانی و بیکاری حل شود، باید به سراغ تولید رفت؛ چراکه تولید هسته مرکزی حل مشکلات اقتصادی کشور است.

نقدی با اشاره به ظرفیت‌های داخلی کشور گفت: کمبود آب نباید بهانه‌ای برای کنار گذاشتن تولید، به‌ویژه در بخش کشاورزی، باشد. به‌جای تعطیل کردن کشاورزی باید مصرف آب را اصلاح، روش‌های علمی را جایگزین شیوه‌های سنتی و بهره‌وری منابع را افزایش داد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران ادامه داد: هلند با مساحتی حدود ۴۸ هزار کیلومترمربع و میانگین بارندگی ۷۹۰ میلی‌متر، سالانه حدود ۱۰۴ میلیارد دلار محصولات کشاورزی صادر می‌کند، در حالی که سه استان شمالی ایران مجموعاً حدود ۵۶ هزار کیلومترمربع وسعت و حدود ۸۲۰ میلی‌متر بارندگی دارند.

وی تصریح کرد: باید با استفاده از روش‌های نوین، با آب و زمین کمتر محصول بیشتری تولید کرد.

رفع موانع اداری؛ شرط ورود مردم به میدان تولید

نقدی با تأکید بر ضرورت اصلاح مقررات دست‌وپاگیر گفت: دستگاه‌های اداری باید مردم را به سمت فعالیت‌های تولیدی تشویق کنند و مقرراتی که ضرورت مشخصی ندارند و مانع تولید هستند، باید اصلاح یا حذف شوند.

وی افزود: نظارت دستگاه‌ها باید بر مسائل ضروری و واقعی متمرکز باشد و مقررات غیرضروری نباید به مانعی برای فعالیت مردم تبدیل شود.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به ظرفیت فعالیت‌های کوچک اقتصادی اظهار داشت: در یکی از کارگاه‌های اقتصاد مقاومتی اصفهان، هشت نفر در فضای کوچکی به برش و صیقل سنگ‌های تزئینی مشغول بودند و علاوه بر کسب درآمد، ظرفیت صادراتی ایجاد کرده بودند.

وی گفت: هر فرد و هر مجموعه باید از امکاناتی که در اختیار دارد برای تولید استفاده کند و حتی در روستاها نیز ظرفیت‌های متعددی برای افزایش تولید وجود دارد.

نقدی تأکید کرد: راه‌حل مشکلات کشور فقط رفع تحریم نیست؛ در کنار تلاش برای رفع تحریم‌ها باید با افزایش تولید، آثار تحریم‌ها را خنثی و اقتصاد کشور را تقویت کرد.

توان دفاعی کشور با تکیه بر تولید داخلی افزایش یافت

وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به توان دفاعی کشور گفت: ایران در ابتدای انقلاب حتی توان ساخت یک سلاح ساده را نداشت، اما امروز در حوزه‌هایی مانند ساخت ماهواره و تجهیزات نظامی پیشرفته به توانمندی‌های قابل توجهی دست یافته است.

نقدی افزود: بخش قابل توجهی از تجهیزاتی که در جنگ اخیر مورد استفاده نیروهای مسلح قرار گرفت، تولید داخل بود و این توانمندی حاصل هدایت‌های رهبر شهید و تکیه بر ظرفیت‌های داخلی است.

وی ادامه داد: رهبر شهید بارها تأکید کرده بودند هرجا به ارزش‌ها و اصول خود پایبند بودیم، موفق شدیم و نمونه آن را می‌توان در حوزه تسلیحات و دفاع مشاهده کرد.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران، خودکفایی در تولید گندم را نمونه دیگری از اهمیت اتکا به ظرفیت‌های داخلی دانست و گفت: اگر کشور در تولید گندم به خودکفایی نرسیده بود، در شرایط تحریم و فشار با مشکل تأمین نان مواجه می‌شدیم.

وی همچنین با اشاره به جایگاه ولایت فقیه اظهار داشت: عظمت و اقتدار امروز ایران نتیجه پذیرش ولایت الهی است و در دوران غیبت، تجسم عینی ولایت الهی، ولایت فقیه است.

نقدی گفت: فقیه علاوه بر توانایی استنباط احکام الهی، باید از تقوا، شجاعت و شناخت مسائل روز برخوردار باشد.

وی افزود: امروز جایگاه ایران در جهان و ایستادگی کشور در برابر آمریکا و رژیم صهیونیستی، نتیجه همین رویکرد است و مردم ایران در نقاط مختلف جهان با افتخار خود را ایرانی معرفی می‌کنند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران با اشاره به تفاوت امکانات نظامی ایران و آمریکا اظهار داشت: بودجه نیروهای مسلح ایران حدود یک درصد بودجه نیروهای مسلح آمریکاست و آمریکا طی سال‌های گذشته صدها برابر ایران تجهیزات و سلاح در اختیار داشته است.

وی افزود: با وجود این تفاوت در امکانات، به گفته وی، ایران توانست در جنگ اخیر ایستادگی کند و دشمن به اهداف خود دست نیابد.

نقدی ادامه داد: پیروزی ایران تنها به میدان نظامی محدود نمی‌شود و گفتمان انقلاب اسلامی و تمدن اسلامی نیز در جهان گسترش یافته است.

وی همچنین با اشاره به دیدارهای دیپلماتیک ایران گفت: بر اساس گزارشی که سفیر ایران در یکی از کشورهای مهم ارائه کرده است، برخی سفرای کشورهای منطقه که پایگاه‌های آمریکا در آنها هدف قرار گرفته بود، در دیدارهای خصوصی از ایستادگی ایران حمایت کرده‌اند.

هزار شهید کارمند؛ نماد خدمت در سخت‌ترین شرایط

نقدی در ابتدای سخنان خود با اشاره به هفته دولت امسال اظهار داشت: هفته دولت امسال به دلیل شهادت جمعی از دولتمردان و مدیران کشور در جریان جنگ اخیر، شرایط متفاوتی دارد.

وی شهیدان رجایی، باهنر و رئیسی را از نمونه‌های خدمتگزاران کشور دانست و گفت: این شهدا همه توان خود را برای اسلام و مردم به کار گرفتند.

مشاور عالی فرمانده کل سپاه پاسداران افزود: در میان کارمندان نیز انسان‌های بسیاری وجود داشتند که در مسیر خدمت ایستادگی کردند، میدان را خالی نکردند و مردم را مانند اعضای خانواده خود دانستند.

وی تصریح کرد: هزاران شهید کارمند، نمونه‌ای از همین روحیه خدمت و فداکاری هستند.

نقدی همچنین با اشاره به تبلیغات دشمن درباره ترک کشور از سوی مسئولان و کارمندان گفت: برخلاف این ادعاها، حتی یک کارمند نیز از پشت میز خود فرار نکرد و کارمندان در جایگاه خود ماندند و به مردم خدمت کردند.

وی در پایان با قدردانی از خانواده‌های شهدای کارمند گفت: حضور خانواده شهدا در این مراسم، یاد شهدا را در کنار گرامیداشت هفته دولت زنده نگه داشت و باید از خداوند توفیق اطاعت، بندگی و ادامه این مسیر تا ظهور امام عصر(عج) را خواست.

به گفته محمد انصاری‌پور، سرپرست اداره کل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان اصفهان، این استان از دوران دفاع مقدس تا سال ۱۴۰۳ حدود یک هزار و ۱۵۰ شهید کارمند دارد که ۸ درصد شهدای کارمند کشور را شامل می‌شوند.

همچنین به گفته وی، حدود ۳۰ کارمند در جنگ ۱۲ روزه و جنگ رمضان به شهادت رسیده‌اند.