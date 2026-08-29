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۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۱:۲۲

توقیف محموله سوخت خارج از شبکه توزیع در اردستان

توقیف محموله سوخت خارج از شبکه توزیع در اردستان

اردستان-فرمانده انتظامی اردستان از کشف ۸ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که به صورت ماهرانه در زیر بار سیب زمینی یک دستگاه کامیون جاسازی شده بود خبر داد.

سرهنگ حجت اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با نگهداری و عرضه خارج از شبکه سوخت مأموران انتظامی شهرستان اردستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، از تردد یک دستگاه کامیون حامل سوخت در یکی از محورهای مواصلاتی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در همین راستا تیمی از مأموران پلیس آگاهی با همکاری نیروهای یگان امداد در محدوده پلیس راه مستقر شدند و با هوشیاری و کنترل محور خودروی موردنظر را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی اردستان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این کامیون ۸ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که به صورت ماهرانه ای داخل جعبه خودرو و همچنین در زیر بار سیب زمینی جاساز شده بود را کشف کردند.

بهامین با اشاره به این که در این رابطه یک متهم شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شد بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و سوخت و صیانت از سرمایه های ملی تأکید و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.

کد مطلب 6931058

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