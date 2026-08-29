توقیف محموله سوخت خارج از شبکه توزیع در اردستان

سرهنگ حجت اله بهامین در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای مقابله با نگهداری و عرضه خارج از شبکه سوخت مأموران انتظامی شهرستان اردستان با انجام اقدامات اطلاعاتی، از تردد یک دستگاه کامیون حامل سوخت در یکی از محورهای مواصلاتی مطلع و موضوع را در دستور کار خود قرار دادند.

وی افزود: در همین راستا تیمی از مأموران پلیس آگاهی با همکاری نیروهای یگان امداد در محدوده پلیس راه مستقر شدند و با هوشیاری و کنترل محور خودروی موردنظر را شناسایی و متوقف کردند.

فرمانده انتظامی اردستان تصریح کرد: مأموران در بازرسی از این کامیون ۸ هزار و ۶۰۰ لیتر گازوئیل خارج از شبکه توزیع که به صورت ماهرانه ای داخل جعبه خودرو و همچنین در زیر بار سیب زمینی جاساز شده بود را کشف کردند.

بهامین با اشاره به این که در این رابطه یک متهم شناسایی و به مرجع قضائی معرفی شد بر عزم جدی پلیس در مقابله با قاچاق کالا و سوخت و صیانت از سرمایه های ملی تأکید و از شهروندان خواست در صورت مشاهده هرگونه فعالیت مشکوک در این زمینه مراتب را از طریق تماس با مرکز فوریتهای ۱۱۰ به پلیس اطلاع دهند.