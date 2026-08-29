دشمنان با جنگ ترکیبی در پی تضعیف امت اسلامی هستند

حجتالاسلام و المسلمین سجاد حبیبی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: هفته وحدت، یادگار ارزشمند معمار کبیر انقلاب اسلامی حضرت امام خمینی (ره)، فرصتی گرانسنگ برای تجدید عهد با آرمانهای بلند اسلام ناب محمدی (ص)، تحکیم اخوت و همدلی میان امت اسلامی و پاسداشت سیره نورانی پیامبر رحمت، حضرت محمد مصطفی (ص) و ششمین اختر تابناک آسمان امامت و ولایت، حضرت امام جعفر صادق (ع) است.
وی تصریح کرد: بیتردید، امروز جهان اسلام بیش از هر زمان دیگری نیازمند تمسک به آموزههای وحدتآفرین پیامبر اعظم (ص) و بهرهگیری از معارف ناب مکتب اهلبیت (ع) است.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری افزود: دشمنان اسلام با بهرهگیری از جنگ ترکیبی، عملیات روانی و ترویج اختلافات مذهبی، در پی تضعیف اقتدار امت اسلامی هستند؛ اما ملتهای مسلمان با تمسک به قرآن کریم، سیره پیامبر اکرم (ص) و وحدت کلمه، تمامی این توطئهها را ناکام خواهند گذاشت.
حبیبی اضافه کرد: شهید والامقام آیتالله سید ابراهیم رئیسی، رئیسجمهور فقید و خادم صادق ملت، همواره بر این حقیقت تأکید داشت که «وحدت، رمز اقتدار امت اسلامی و زمینهساز عزت و پیشرفت ملتهاست» و باور داشت که انسجام مسلمانان، مهمترین سد در برابر زیادهخواهی مستکبران خواهد بود.
وی بیان داشت: قائد شهید امت حضرت آیتالله العظمی امام خامنهای (قدس سره) نیز بارها تأکید فرمودهاند که «وحدت امت اسلامی یک تاکتیک نیست، بلکه یک اصل قرآنی و راهبردی است.» ایشان همواره مسلمانان را به هوشیاری در برابر نقشههای تفرقهافکنانه دشمنان و حفظ برادری، همدلی و همافزایی دعوت می نمود و این مسیر را زمینهساز عزت، امنیت و پیشرفت امت اسلامی میدانست.
رئیس عقیدتی سیاسی فرماندهی انتظامی چهارمحال و بختیاری ادامه داد: امید است با تمسک به رهنمودهای حکیمانه مقام معظم رهبری (مدظلهالعالی) و الگوگیری از سیره پیامبر اعظم (ص)، شاهد تقویت بیش از پیش وحدت، امنیت، آرامش و اقتدار ایران اسلامی و امت بزرگ اسلام باشیم.
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