تیم فوتبال داتیس خرم آباد برابر شهرداری زرند به پیروزی رسید

به گزارش خبرنگار مهر در خرم آباد، در هفته نخست از مرحله دوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم باشگاههای کشور، تیم داتیس روز پنج شنبه ساعت 16 در ورزشگاه تختی خرم آباد با شهرداری زرند کرمان دیدار کرد.

در این دیدار داتیس خرم آباد دو بر یک برابر شهرداری زرند به پیروزی رسید. گلهای داتیس خرم آباد را در این بازی رضا شرفی در دقیقه 8 و پویا عالیخانی در دقیقه 28 به ثمر رساندند.

همچنین در هفته اول مرحله دوم رقابتهای فوتبال لیگ دسته سوم باشگاههای کشور روز گذشته آلومنیوم اهواز دو بر یک بر حریف خود گاز ایلام غلبه کرد و تیم شرکت ملی حفاری اهواز و خدمات شهری کیش نیز به تساوی سه بر سه رضایت دادند.

بنابر این گزارش تیم داتیس خرم آباد بیست و چهارم ماه جاری به مصاف تیم فوتبال خدمات شهری در کیش خواهد رفت.

مرحله دوم مسابقات فوتبال لیگ دسته سوم باشگاههای کشور با شرکت 12 تیم در دو گروه 6 تیمی برگزار می شود و در پایان تیمهای اول و دوم هرگروه به صورت مستقیم به مسابقات لیگ دسته دوم باشگاههای کشور صعود خواهند کرد.