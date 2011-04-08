جوسازی نتانیاهو علیه ایران در دیدار با مرکل

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از آژانس یهود، در حالی که جنایات رژیم صهیونیستی در نوار غزه همچنان ادامه دارد و تنها در 24 ساعت گذشته دست کم 7 فلسطینی در حملات هوایی و زمینی اشغالگران قدس شهید و دهها نفر دیگر زخمی شدند، "بنیامین نتانیاهو" در سفر به برلین مدعی شد: رهبران جهان همانطور که به دیگر کشورها که در آن جنبشهای دموکراتیک ایجاد شده، فشار وارد می کنند علیه ایران نیز باید فشار وارد کنند.

نتانیاهو روز گذشته در دیدار با "آنجلا مرکل" صدر اعظم آلمان که آن را دوستانه، سازنده و بحث برانگیر خواند، درباره مناقشات فلسطین، رژیم صهیونیستی، ایران، تظاهرات جهان عرب و اوضاع لیبی گفتگو کرد.

مرکل در این دیدار همچنین حمایت خود را از راه حل دو دولتی اعلام کرد و گفت: با توجه به پیشرفتهای کنونی در منطقه مذاکرات مستقیم سازش باید هرچه سریعتر آغاز شود.

صدر اعظم آلمان با اشاره به نشست هفته آینده کمیته چهارجانبه سازش خاورمیانه در برلین گفت: رویکرد کشورهای آمریکا، روسیه، سازمان ملل، اتحادیه اروپا می تواند کمک قابل توجهی را به مذاکرات مستقیم سازش در ماه سپتامبر می کند.

نتانیاهو همچنین ضمن ابراز نگرانی درباره احتمال فشار آلمان، انگلیس و فرانسه برای تشکیل کشور مستقل فلسطینی بر اساس مرزهای سال 1967 و درخواست جامعه بین الملل برای توقف شهرک سازی در اراضی اشغالی فلسطین گفت: نباید به شهرک سازی به عنوان موضوعی حل نشده نگاه کرد.

نتانیاهو گفت: زمانی که مذاکرات سازش آغاز می شود، شهرک سازی مانعی در جهت دستیابی به راه حل دو دولتی نخواهد بود و تنها از طریق مذاکره می توانیم به تمام سوالات موجود پاسخ دهیم.