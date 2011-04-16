به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین نماینده ولی فقیه و امام جمعه قزوین در گردهمایی امامان جمعه و جماعت استان که ظهر شنبه در شهر شال برگزار شد، اظهارداشت: دشمن در پی آن است تا با راه اندازی گروههای انحرافی و عرفان های دروغین نسل جوان را از هویت اسلامی دور کند و به اهداف شوم خود دست یابد.

وی افزود: روحانیون و مسئولان باید با تدارک برنامه های فرهنگی زمینه حضور نسل جوان در مساجد و مصلی های نماز جمعه را فراهم کنند.

امام جمعه قزوین تصریح کرد: باید به گونه ای برنامه ریزی و حرکت کنیم تا بستر حضور بیشتر نوجوانان و جوانان در آئین های عبادی سیاسی نماز جمعه و نیز نمازهای جماعت بیش از گذشته فراهم شود.

نماینده مجلس خبرگان رهبری انس با قرآن و عمل به احکام دینی را در تربیت صحیح نسل جوان موثر دانست و خاطرنشان کرد: با تمسک به احکام دینی و انس با قرآن می توانیم بساری از ناهنجاریهای اجتماعی را کم کرده و جامعه ای سالم را تربیت کنیم.

وی جذابیت در خطبه های نماز را در تاثیرگذاری و جلب بیشتر مخاطب در این آئین های عبادی و سیاسی ضروری خواند.