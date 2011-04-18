افزایش مومیایی های تقلبی کرمان/ مومیایی "گلباف" مرد نمکی بود

به گزارش خبرنگار مهر در کرمان، استان تاریخی کرمان طی یک سال گذشته درحالی شاهد کشف سومین مومیایی تقلبی در هنگام معامله قاچاقچیان بین المللی عتیقه است که طبق نظر کارشناسان میراث فرهنگی اصولا مومیایی کردن اجساد در فرهنگ ایرانیان باستان جایگاهی ندارد و این نوع روش تدفین منحصر به برخی تمدنهای از جمله تمدن مصر است.

با این وجود طی سالهای گذشته شایعاتی در خصوص مومیایی شاهزاده ایرانی و قاچاق آن به خارج از کشور منتشر شد و طی سال گذشته در کرمان نیز قاچاقچیان سعی کردند جسد یک نوزاد سه ماه را بجای مومیایی کوتوله شهدادی معامله کنند.

پیش از آن نیز جسد دختر بچه ای در کرمان در سطل زباله در شهر کرمان پیدا شد که برخی از مسئولان در ابتدا از مومیایی بودن آن خبر دادند اما چند ساعت بعد همان افراد خبر مومیایی بودن آن جسد را نیز تکذیب کردند.

این درحالی است که پس از زمین لرزه بم و تخریب بخشی از باروهای ارگ بم در بین دیوارهای این ارگ جسد چندین کودک پیدا شد که به شیوه ای بسیار شبیه مومیایی کردن اجساد در دیوارهای شهر دفن شده بودند.

مردم محلی شهر جیرفت و ساکنان کنار صندل نیز از کشف برخی از اجساد به صورت مومیایی در حفاریهای غیر مجاز سالهای گذشته این منطقه توسط مردم خبر می دهند.

طی روزهای اخیر نیز خبر کشف یک جسد مومیایی در بخش گلباف از توابع شهرستان کرمان منتشر شد که قاچاقچیان بین المللی قصد خارج کردن آن از کشور را داشتند.

مرد نمکی ارزش تاریخی ندارد

فرمانده نیروی انتظامی گلباف در این خصوص به خبرنگار مهر در کرمان گفت: این جسد طی 48 ساعت گذشته و در جریان یک عملیات اطلاعاتی از سه قاچاقچی بین المللی کشف شده است.

سروان مراد حیدری گفت: پس از کشف این جسد از این افراد جسد مومیایی شده در اختیار کارشناسان میراث فرهنگی قرار گرفت که در نهایت مشخص شد این جسد مومیایی نیست بلکه جسد مردی است که در نمک زار دفن شده و به علت شرایط خاص منطقه جسد به حالت مومیایی تبدیل شده است.

وی ادامه داد: این مرد نمکی هیچ ارزش تاریخی و ریالی ندارد.

وی درخصوص نحوه دستگیری اعضای این باند گفت: این افراد سعی داشتند عکس جسد را از طریق ایمیل به خریدار ارسال کنند.

سروان حیدری افزود: قرار بود این جسد توسط قاچاقچیان از استانهای شرقی به سمت استانهای مرکزی و درنهایت به خارج کشور منتقل شود.

افراد ساده لوح در دام قاچاقچیان حرفه ای

محسن موحدی، معاون فنی میراث فرهنگی کرمان در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمان اظهارداشت: کارشناسان میراث فرهنگی جسد را بررسی و به تقلبی بودن آن پی برده اند.

وی ادامه داد: نوع تدفین مومیایی در تاریخ ایران وجود ندارد و این اجساد تقلبی هستند و افراد ساده لوح در دام برخی افراد سود جو قرار می گیرند.

وی گفت: در دی ماه سال گذشته نیز جسدی به عنوان مومیایی از منطقه تاریخی شهداد به وسیله قاچاقچیان در حال معامله بود که پس از کشف این جسد مشخص شد این جسد نیز تنها یک کودک سه ماه بوده است که بدلیل قرار گرفتن در شرایط خاص به شکل مومیایی تبدیل شده است.