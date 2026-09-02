بیمارستان جرجانی در مسیر تبدیل به مگاپروژه بازآفرینی شرق تهران

به گزارش خبرگزاری مهر، علیاصغر کمالیزاده، مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران، در نشست بازآفرینی منطقه ۷ با اشاره به ظرفیتهای موجود در محدوده بیمارستان جرجانی اظهار کرد: در صورت همراهی سازمان تأمین اجتماعی با مدیریت شهری، این محدوده میتواند به یک مگاپروژه بازآفرینی در حوزه درمان تبدیل شود و نقش مؤثری در ارتقای سرانههای خدماتی شرق تهران داشته باشد.
وی با اشاره به اهمیت نشستهای بازآفرینی در هماهنگی میان دستگاههای مختلف افزود: این نشستها از جمله جلسات مهم مدیریت شهری هستند که با حضور مجموعههای مختلف برگزار میشوند و میتوانند زمینه همافزایی برای حل مسائل و پیشبرد پروژههای شهری را فراهم کنند.
کمالیزاده درباره ایجاد ۱۸۸ محله الگو در شهر تهران گفت: موضوع ایجاد محله الگو در منطقه ۷ نیز در دست بررسی است و با توجه به اینکه تاکنون ظرفیت مناسبی برای اجرای این طرح در منطقه شناسایی نشده، در صورت شناسایی زمین و ظرفیت مناسب، امکان تعریف یک محله الگو در منطقه وجود خواهد داشت.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران در ادامه به وضعیت بیمارستان جرجانی اشاره کرد و گفت: این محدوده از ظرفیت مناسبی برای اجرای یک پروژه بزرگ بازآفرینی برخوردار است و چنانچه سازمان تأمین اجتماعی در کنار شهرداری تهران قرار گیرد، میتوان یک مگاپروژه بازآفرینی در حوزه درمان در این محدوده تعریف کرد.
وی تصریح کرد: رویکرد مدیریت شهری در این پروژه صرفاً اقتصادی و درآمدزا نیست و هدف اصلی، تأمین و ارتقای سرانههای عمومی، بهبود منظر شهری و کاهش آسیبهای اجتماعی در این محدوده است.
کمالیزاده افزود: محدوده بیمارستان جرجانی در شرایط فعلی با برخی آسیبهای اجتماعی و مشکلات مربوط به منظر شهری مواجه است و تعیین تکلیف آن میتواند فرصت مناسبی برای بازآفرینی شهری و ارتقای کیفیت محیطی در این بخش از شرق تهران ایجاد کند.
تعیین تکلیف بیمارستان جرجانی پس از سالها بلاتکلیفی
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران با اشاره به سوابق توافقهای انجامشده برای این محدوده اظهار کرد: طی سالهای گذشته چند مدل قرارداد و توافق میان شهرداری و مجموعه مربوط به بیمارستان جرجانی منعقد شده، اما این توافقها به نتیجه نهایی نرسیده است.
کمالیزاده ادامه داد: شهرداری در بخشهایی که متعهد به انجام آن بوده، اقدامات لازم را انجام داده است؛ از جمله موزه ملیکا و زمین مربوط به پروژه تحویل شده، اما برخی تعهدات طرف مقابل عملیاتی نشده و همین موضوع موجب تداوم بلاتکلیفی این محدوده شده است.
وی ابراز امیدواری کرد که با آغاز فعالیت تیم جدید سازمان و همکاری مجموعههای مرتبط، این موضوع در دوره جدید تعیین تکلیف شود و ظرفیت بیمارستان جرجانی برای تأمین سرانههای عمومی و بازآفرینی شهری مورد استفاده قرار گیرد.
کمالیزاده گفت: شرق تهران از نظر سرانههای خدماتی در مقایسه با بخشهای غربی و شمالی شهر با کمبود بیشتری مواجه است و احیای ظرفیتهایی مانند بیمارستان جرجانی میتواند به جبران این فاصله و ارتقای کیفیت زندگی شهروندان این بخش از تهران کمک کند.
ساخت ۱۰ مدرسه الگو با رویکرد محلهمحور
وی در بخش دیگری از سخنان خود به برنامه مدیریت شهری برای احداث مدارس نوین در تهران اشاره کرد و گفت: شهرداری تهران با همکاری دولت و وزارت آموزش و پرورش، ساخت مدارس الگو را در دستور کار قرار داده و در گام نخست احداث ۱۰ مدرسه در شهر تهران دنبال میشود.
مدیرعامل سازمان نوسازی شهرداری تهران افزود: این مدارس با رویکردی متفاوت از الگوی سنتی مدارس طراحی میشوند و تلاش شده است استانداردهای روز آموزشی و امکانات مورد نیاز دانشآموزان در آنها پیشبینی شود.
کمالیزاده ادامه داد: این مدارس علاوه بر کارکرد آموزشی، بخشی از خدمات محله را نیز تأمین خواهند کرد و فضاهایی همچون سالن و زمین ورزشی، استخر سرپوشیده، فضای مذهبی و سایر امکانات مورد نیاز در آنها پیشبینی شده است.
وی با اشاره به ظرفیت پارکینگ این مدارس اظهار کرد: پارکینگهای این مجموعهها در زمان فعالیت مدرسه در اختیار مجموعه آموزشی قرار میگیرند و در ساعات تعطیلی مدارس میتوانند در خدمت محله و شهروندان باشند. همچنین ظرفیت این پارکینگها بهگونهای پیشبینی شده که امکان استفاده از آنها بهعنوان فضای پناهگاهی نیز وجود داشته باشد.
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