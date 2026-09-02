ورزشگاه ۲ هزار نفری روستایی در شهرستان عسلویه به بهره برداری رسید

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر ظهر چهارشنبه در این آیین اظهار کرد: توجه به زیرساختهای روستایی مورد تاکید مدیریت استان قرار دارد و در هفته دولت، پروژههای متنوعی در روستاهای سراسر استان افتتاح یا اجرایی شد.
ارسلان زارع تصریح کرد: این ورزشگاه ۲ هزار نفری بخش زیادی از نیازهای جوانان بومی منطقه را مرتفع میکند و انشاالله شاهد اعتلای ورزش در این روستا باشیم.
مدیرکل دفتر روستایی استانداری بوشهر نیز در آیین بهرهبرداری از ورزشگاه ۲ هزار نفری با بیان اینکه این پروژه با ارزش روز ۴۰۰ میلیارد ریال به بهرهبرداری رسیده، گفت: هزینهکرد این پروژه بهصورت امانی حدود ۱۷ تا ۱۸ میلیارد تومان بوده و با این اقدام، بیش از ۵۰ درصد از هزینهها صرفهجویی شد.
جهانگیر دهقانی با تقدیر از تلاشها و فعالیتهای دهیار و شورای اسلامی روستای عسکری تأکید کرد: کیفیت اجرای پروژههای عمرانی در این روستا مطلوب است که نشان دهنده اهتمام مجموعه دهیاری و شورای اسلامی روستاست.
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