به گزارش خبرگزاری مهر امیر شهرابی شهرداری منطقه ۱۴ تهران از اجرای مجموعه‌ای از پروژه‌های زیباسازی، نورپردازی و ارتقای کیفیت منظر شهری از ابتدای سال جاری خبر داده است؛ اقداماتی که با هدف افزایش ایمنی بصری، زیباسازی معابر و ارتقای کیفیت محیط شهری در نقاط مختلف این منطقه اجرا شده است.

شهرابی، شهردار منطقه ۱۴ تهران، با اشاره به اجرای این پروژه‌ها اظهار کرد: هدف مدیریت شهری ایجاد فضایی زنده‌تر، امن‌تر و زیباتر برای شهروندان است و در همین راستا با تمرکز بر نقاط کلیدی و پرتردد، اقدامات مؤثری از ابتدای سال جاری تاکنون به سرانجام رسیده است.

وی با اشاره به بهسازی روشنایی زیر پل‌های بزرگراهی و بهسازی جداره‌های شهری افزود: ده‌ها پروژه زیباسازی در محلات و محورهای مختلف منطقه در دوره مدیریت فعلی به سرانجام رسیده و طرح‌های توسعه‌ای پیش‌رو نیز در دستور کار قرار دارد.

بهسازی روشنایی پل‌ها و محورهای پرتردد

شهرابی گفت: یکی از اقدامات شاخص انجام‌شده، بهسازی روشنایی زیر پل‌های سواره‌رو بزرگراه‌های امام علی (ع) و هجرت است که در این طرح، هشت پل مورد نوسازی و ارتقای سیستم روشنایی قرار گرفته‌اند.

وی ادامه داد: در راستای افزایش ضریب ایمنی و زیبایی بصری محورهای مواصلاتی، احداث روشنایی بزرگراه امام علی (ع) و محور محلاتی با نصب و راه‌اندازی ۲ هزار دستگاه پروژکتور انجام شده است.

به گفته شهردار منطقه ۱۴، ۸۴ پایه چراغ منحنی دکوراتیو نیز در محورهای کلیدی از جمله شاه‌آبادی و نبی اکرم (ص) نصب شده است.

بهسازی جداره‌ها و نقاشی‌های دیواری

در حوزه بهسازی و نوسازی بصری جداره‌های شهری نیز اقدامات مختلفی انجام شده است که از جمله آن می‌توان به رنگ‌آمیزی جداول، بهسازی جداره‌ها و رنگ‌آمیزی المان‌های شهری در مساحت ۱۲۰ هزار مترمربع اشاره کرد.

همچنین مرمت و اجرای نقاشی دیواری در سطح ۸ هزار مترمربع از دیگر اقدامات انجام‌شده در این منطقه بوده است.

نصب المان‌های شهری و اقدامات مناسبتی

منطقه ۱۴ همچنین با نصب ۱۵ المان دائم، مناسبتی و نوری، به استقبال رویدادها و مناسبت‌های ملی و مذهبی رفته است.

اجرای سیستم نوین نورپردازی با ۳۰ پایه چراغ و طراحی و ساخت ۲ مورد تندیس و سردیس نیز از دیگر اقدامات انجام‌شده در حوزه ارتقای سیمای شهری منطقه اعلام شده است.

بهسازی ۶ پل عابر پیاده، نصب ۲ هزار تابلوی اسامی معابر، اکران و چاپ بنرهای مناسبتی در ۱۵ هزار مترمربع و اهتزاز ۳ هزار و ۵۰۰ تخته پرچم از دیگر اقدامات اعلام‌شده در منطقه ۱۴ است.

همچنین داربست، اسپیس و فضاسازی غرفه‌های فرهنگی و مناسبتی به حجم ۱۰۰ هزار مترمکعب اجرا شده، تابلوهای سردر ساختمان‌های شهرداری منطقه به مساحت ۷۸ مترمربع یکسان‌سازی شده و یک دستگاه بیلبورد نیز در میدان تفحص طراحی و ساخته شده است.

بازسازی زمین‌بازی بوستان ستارخان با رویکرد شهر دوستدار کودک

عملیات بازسازی و بهسازی زمین‌بازی بوستان ستارخان در منطقه ۲ تهران نیز با بهره‌گیری از طراحی‌های هنری خلاقانه و با تمرکز بر مؤلفه‌های «شهر دوستدار کودک» اجرا شده است.

این طرح در چارچوب برنامه‌های شهرداری منطقه ۲ برای توسعه شهر دوستدار کودک و با هدف ایجاد نشاط اجتماعی و تقویت خلاقیت کودکان اجرا شده است.

بازسازی زمین‌بازی بوستان ستارخان صرفاً یک عملیات عمرانی نبوده و در طراحی آن رویکرد هنری و روان‌شناختی مورد توجه قرار گرفته است؛ چراکه فضای فیزیکی بازی می‌تواند بستری برای شکل‌گیری خلاقیت کودکان باشد.

بر همین اساس، بازطراحی این محوطه با استفاده از المان‌های بصری و رنگ‌بندی‌های پویا انجام شده است.

در این طرح، استفاده از مواد اولیه باکیفیت و رنگ‌های مقاوم در برابر شرایط جوی و تابش مستقیم آفتاب و همچنین استفاده از طرح‌های خلاقانه برای بازی کودکان در اولویت قرار گرفته است.

در کنار ماندگاری تجهیزات و رنگ‌ها، تلاش شده با بهره‌گیری از الگوهای هنری و رنگ‌های شاد و پرانرژی، فضایی جذاب، ایمن و در عین حال محرک برای تخیل و هیجان کودکان ایجاد شود؛ موضوعی که می‌تواند بر کیفیت حضور خانواده‌ها در بوستان‌ها نیز اثرگذار باشد.

ادامه عملیات اجرایی پایانه آزادگان خط ۳ مترو

در بخش حمل‌ونقل عمومی نیز عملیات اجرایی فاز نخست پروژه احداث و راه‌اندازی پایانه آزادگان در خط ۳ مترو تهران همچنان ادامه دارد و قرار است در نیمه دوم سال جاری، این امکان جدید حمل‌ونقلی در شبکه مترو پایتخت به بهره‌برداری برسد.

پایانه آزادگان در منتهی‌الیه جنوبی خط ۳ مترو قرار دارد و روند ساخت و تکمیل آن در ۲ فاز اجرایی برنامه‌ریزی شده است.

فاز نخست این پروژه اکنون به پیشرفت فیزیکی نزدیک به ۵۰ درصد رسیده و با افتتاح آن، ظرفیت پذیرش ۲۳ رام قطار مترو ایجاد خواهد شد.

با راه‌اندازی پایانه آزادگان، امکان کاهش سرفاصله حرکتی قطارها در خط ۳ مترو نیز فراهم می‌شود.

اجرای همزمان چند جبهه کاری در پایانه آزادگان

عملیات اجرایی این پروژه در جبهه‌های مختلف کاری ادامه دارد و همزمان با تداوم نصب دیواره‌های پیرامونی و نازک‌کاری ساختمان پایانه، بخش‌هایی همچون تونل انرژی، سازه فونداسیون و روسازی محوطه نیز در حال شکل‌گیری است.

نصب ریل، اجرای سازه سقف فضاکار، بتن‌ریزی چال سرویس و احداث سوله توقفگاه نیز از دیگر اقداماتی است که برای راه‌اندازی فاز نخست پایانه آزادگان در دست انجام قرار دارد.

برگزاری انتخابات شبکه خانه‌های محیط زیست تهران

در حوزه محیط زیست نیز مجمع دبیران محیط زیست محلات شهر تهران برگزار شد و در جریان آن، دبیرکل، قائم‌مقام و دبیران سه کمیسیون تخصصی شبکه خانه‌های محیط زیست انتخاب شدند.

این نشست با حضور مهدی پیرهادی، دبیر کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای اسلامی شهر تهران، محمدصابر باغخانی‌پور، مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران، پدرام جدی، معاون راهبری و هماهنگی این اداره‌کل و جمعی از دبیران محیط زیست مناطق ۲۲گانه برگزار شد.

ارزیابی عملکرد خانه‌های محیط زیست

باغخانی‌پور در این نشست بر ضرورت ایجاد تحول در شبکه خانه‌های محیط زیست تأکید کرد و گفت: دستورالعمل ارزیابی فصلی و سالانه عملکرد دبیران مناطق، دبیران کمیسیون‌ها، کارفرما و دبیرکل تا پایان شهریورماه تدوین می‌شود و بر اساس شاخص‌های مشخص، عملکرد مناطق ۲۲گانه مورد ارزیابی و رتبه‌بندی قرار خواهد گرفت.

وی افزود: این ارزیابی با هدف ایجاد رقابت سازنده و ارتقای فعالیت‌های مشارکتی و داوطلبانه انجام می‌شود و برای مناطق برتر نیز مشوق‌هایی در نظر گرفته خواهد شد.

مدیرکل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران همچنین با تأکید بر مطالعه و پیگیری اسناد بالادستی، مصوبات شورای اسلامی شهر تهران، مصوبات هیأت وزیران و دستورالعمل‌های مرتبط گفت: دبیران باید شناخت دقیقی از مفاهیم و الزامات تخصصی محیط زیست داشته باشند و فعالیت‌های خود را بر مبنای اسناد و شاخص‌های مشخص دنبال کنند.

باغخانی‌پور ادامه داد: کمیسیون‌های تخصصی نیز می‌توانند با تشکیل کمیته‌های تخصصی و ارائه ایده‌های جدید، به توسعه و تقویت این شبکه کمک کنند.

وی همچنین اعلام کرد نخستین ارزیابی عملکرد شبکه تا پایان پاییز انجام خواهد شد تا تصویری واقعی از وضعیت موجود و مسیر بهبود فعالیت‌ها به دست آید.

دبیران محیط زیست؛ حلقه ارتباط مردم و دستگاه‌های اجرایی

پدرام جدی، معاون راهبری و هماهنگی اداره‌کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران نیز با تأکید بر ضرورت تقویت شبکه دبیران محیط زیست گفت: هدف اصلی این شبکه، گسترش ارتباط با جامعه و محلات و بهره‌گیری از ظرفیت فعالان محیط زیست، دانشجویان و سازمان‌های مردم‌نهاد به‌عنوان حلقه واسط میان مردم و دستگاه‌های اجرایی است.

وی افزود: دبیران مناطق باید مسائل و مطالبات محیط زیستی شهروندان را شناسایی، منتقل و تا حصول نتیجه پیگیری کنند.

جدی همچنین بر تقویت آموزش محیط زیست در مدارس از مهرماه تأکید کرد و گفت: با توجه به عقب‌افتادگی سال گذشته، باید از ظرفیت مدارس، شهردار مدرسه و بازدیدهای آموزشی استفاده و از روش‌های صرفاً سنتی فاصله گرفته شود.

معاون راهبری و هماهنگی اداره‌کل محیط زیست و توسعه پایدار شهرداری تهران با اشاره به ساختار جدید شبکه خانه‌های محیط زیست گفت: در این ساختار، دبیرکل، قائم‌مقام، سخنگو و سه کمیسیون تخصصی پیش‌بینی شده است که با هدف استفاده از ظرفیت اعضا، پیگیری مؤثرتر مطالبات و تقویت تعامل و مشارکت فعالیت خواهند کرد.

شکل‌گیری ساختار جدید خانه‌های محیط زیست

در ادامه این مجمع، نامزدهای انتخابات به تشریح برنامه‌ها و اهداف خود پرداختند و پس از رأی‌گیری، دبیرکل، قائم‌مقام و دبیران سه کمیسیون تخصصی شبکه خانه‌های محیط زیست انتخاب شدند.

تقدیر از دبیران خانه‌های محیط زیست نیز پایان‌بخش برنامه‌های این مجمع بود.

شبکه خانه‌های محیط زیست شهر تهران پس از سال‌ها فعالیت، با هدف ایجاد ساختاری تازه و متناسب با چالش‌های روز محیط زیستی شهر، طی سه ماه گذشته در هر ۲۲ منطقه تهران وارد فرایند بازآرایی و انتخابات شد و با ترکیبی از نیروهای تازه‌نفس و افراد باتجربه، ساختار جدید خود را شکل داد.

در ساختار جدید، به جز دبیر و قائم‌مقام، در مناطق گسترده‌تر شوراهای منطقه‌ای نیز پیش‌بینی شده است.

همچنین با تشکیل سه کمیسیون تخصصی «آب، انرژی و بهره‌وری»، «آلودگی و پسماند» و «فضای سبز و تنوع زیستی»، فعالیت خانه‌های محیط زیست به صورت تخصصی‌تر و هدفمندتر دنبال خواهد شد.

دبیرکل شبکه نیز با رأی دبیران مناطق انتخاب می‌شود و احکام مسئولیت‌ها یک‌ساله خواهد بود.

آغاز طرح تسهیل مجوز و حمایت از بانوان کارآفرین منطقه ۸

فاطمه تنهایی شهردار منطقه۸، با اشاره به رویکرد مدیریت شهری در توانمندسازی بانوان اظهار کرد: توسعه فعالیت‌های حوزه زنان و خانواده با تمرکز بر محلات و ایجاد ارتباط مؤثر با گروه‌های مردمی، کنشگران اجتماعی و بانوان فعال در دستور کار قرار دارد.

وی افزود: در ۱۳ سرای محله منطقه۸ خانه زنان و خانواده و جمعیت با هدف شناسایی نخبگان و کنشگران محلی، بانوان خیر و ظرفیت‌های اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی شکل گرفته است و کانون‌های تخصصی از جمله هزار امید، ریحان‌شهر و کانون‌های حمایتی زنان سرپرست خانوار نیز در این مجموعه‌ها فعالیت خواهند کرد.

شهردار منطقه۸ ادامه داد: این خانه‌ها بستر مناسبی برای شبکه‌سازی اجتماعی، افزایش مشارکت بانوان در فعالیت‌های محلی، شناسایی استعدادها و حمایت از ظرفیت‌های بومی محلات فراهم می‌کنند و بانوان علاقه‌مند می‌توانند برای مشارکت در این برنامه‌ها به سرای محله خود مراجعه کنند.

تنهایی همچنین با اشاره به آغاز طرح تسهیل دریافت مجوز مشاغل خانگی ویژه بانوان سرپرست خانوار و کارآفرین گفت: این طرح با هدف ساماندهی و به‌رسمیت شناختن فعالیت‌های اقتصادی بانوان، کاهش موانع اداری و فراهم کردن زمینه توسعه و تجاری‌سازی کسب‌وکارهای خانگی اجرا می‌شود.

وی تصریح کرد: تسهیل دسترسی به تسهیلات و بازار، استانداردسازی محصولات، کمک به ایجاد و توسعه برند و فراهم‌سازی زمینه بهره‌مندی از حمایت‌های مالی و تسهیلاتی از دیگر اهداف این طرح است.

شهردار منطقه۸ خاطرنشان کرد: حوزه زنان و خانواده منطقه در این طرح نسبت به شناسایی و معرفی بانوان کارآفرین، ثبت اطلاعات متقاضیان در سامانه دریافت مجوز مشاغل خانگی و معرفی واجدان شرایط برای بهره‌مندی از تسهیلات و وام‌های مشاغل خانگی اقدام می‌کند.

شناسایی نقاط حادثه‌خیز و رفع موانع امدادرسانی در ناحیه ۳ منطقه ۱۰

شهردار منطقه ۱۰،در راستای ارتقای ایمنی شهری و افزایش سرعت و کیفیت امدادرسانی، معاونان خدمات شهری و محیط زیست و امور اجتماعی و فرهنگی منطقه ۱۰ به همراه شهردار ناحیه ۳، از ایستگاه آتش‌نشانی شماره ۸ بازدید کردند.

در این بازدید، ضمن بررسی ظرفیت‌ها و روند فعالیت‌های ایستگاه، نقاط حادثه‌خیز و معابر آسیب‌پذیر ناحیه، مسیرهای دسترسی خودروهای آتش‌نشانی و موانع احتمالی در فرآیند امدادرسانی مورد بررسی قرار گرفت و بر شناسایی و رفع موانع موجود با هدف کاهش زمان رسیدن نیروهای امدادی به محل حادثه تأکید شد.

همچنین با رویکرد پیشگیری پیش از وقوع حادثه، توسعه آموزش‌های ایمنی در محلات در دستور کار قرار گرفت و بر استفاده از ظرفیت سراهای محلات، مدارس، مساجد و مراکز اجتماعی برای ارتقای آگاهی شهروندان، به‌ویژه کودکان و نوجوانان، تأکید شد.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان شهرداری تهران از آغاز اجرای طرح ضربتی جمع آوری خودروهای اسقاطی در سطح محدوده و پاکسازی شریان‌های اصلی پایتخت از وانت‌بارهای فروشنده خبر داد.

احمد معظمی با اعلام این خبر گفت: این عملیات با دستور ویژه رئیس راهور تهران بزرگ سرهنگ گودرزی و با همکاری مشترک سرکلانتری‌های پهنه‌های پنج‌گانه تهران از امروز به مرحله اجرا درآمده است.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان، با اشاره به برگزاری نشست مشترک و هم‌افزایی با رئیس پلیس راهور تهران بزرگ و سرکلانترهای پهنه‌های شمالی، جنوبی، شرقی، غربی و مرکزی پایتخت اظهار داشت: حفظ انضباط شهری، رفع انسداد معابر و تسهیل در عبور و مرور شهروندان از اولویت‌های اساسی مدیریت شهری است.

در همین راستا و به منظور رفع گره‌های ترافیکی و معضلات ناشی از پارک و فعالیت غیرمجاز در شریان های اصلی شهر، جلسه راهبردی با فرماندهان محترم راهور تهران بزرگ برگزار شد.

وی در ادامه با تشریح مصوبات این نشست افزود: بر اساس توافقات مقرر شد عوامل راهور در تمامی مناطق ۲۲گانه با هماهنگی سرکلانتری‌های پنج پهنه، همکاری همه‌جانبه و پویایی با نیروهای شرکت شهربان و شهرداری‌های مناطق داشته باشند تا نسبت به شناسایی، اعمال قانون و جمع‌آوری سریع خودروهای اسقاطی، رهاشده و وانت‌بارهای فروشنده که در شریان‌های اصلی شهر موجب اختلال ترافیکی و سد معبر شده‌اند، اقدام شود.

معاون فنی و اجرایی شرکت شهربان و حریم‌بان در پایان با تأکید بر استمرار و پایش دقیق این طرح تصریح کرد: این طرح ضربتی از امروز به‌صورت گسترده در سطح پایتخت عملیاتی شده و لازم به ذکر است که فرایند ساماندهی و برخورد با تخلفات سد معبر خودرویی به‌طور هم‌زمان در مناطق ۹، ۱۰، ۲۱ و ۲۲ نیز با جدیت در حال اجراست تا شاهد روان‌سازی ترافیک و بازگشت آرامش بصری و عبوری به معابر پایتخت باشیم.