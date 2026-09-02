واکنش معاون علمی رئیس جمهور به طرح هوش مصنوعی مجلس

به گزارش خبرنگار مهر، حسین افشین، معاون علمی، فناوری و اقتصاد دانش‌بنیان رئیس‌جمهور، امروز ۱۱ شهریورماه در حاشیه آیین افتتاحیه پانزدهمین نمایشگاه بین‌المللی نوآوری و فناوری (اینوتکس ۲۰۲۶) در پارک فناوری پردیس، با تأکید بر نقش کلیدی این رویداد در اکوسیستم فناوری کشور، اظهار کرد: این رویداد، محلی برای برقراری اتصال میان «ایده»، «سرمایه» و «صنعت» است و هدف نهایی آن، تبدیل فناوری به نوآوری و نوآوری به قابلیت‌های ملموس برای کشور است.

اینوتکس؛ فراتر از نمایشگاه‌داری

وی افزود: ذات رویداد اینوتکس، صرفاً نمایش دستاوردها یا غرفه‌آرایی شرکت‌های دانش‌بنیان نیست؛ بلکه این فضا محلی است که سرمایه‌گذاران با استارتاپ‌ها دیدار می‌کنند، شرکت‌های دانش‌بنیان توانمندی‌های خود را برای حل مسائل ارائه می‌دهند و صنعت نیز چالش‌های خود را طرح می‌کند. ما تلاش می‌کنیم این رویدادها به گونه‌ای مدیریت شوند که این زنجیره اتصال به‌درستی و با کارایی بالا برقرار شود.

حضور ۲۷۰ شرکت از ۲۲ استان در اینوتکس ۲۰۲۶

معاون علمی رئیس‌جمهور با اشاره به آمار مشارکت در نمایشگاه امسال گفت: در نمایشگاه امسال ۲۷۰ شرکت و غرفه حضور یافته‌اند که از ۲۲ استان کشور گرد هم آمده‌اند. حوزه‌های هوش مصنوعی، فناوری اطلاعات (ICT) و امنیت سایبری، بیشترین سهم را در میان غرفه‌های حاضر به خود اختصاص داده‌اند.

افشین با اشاره به شرایط اخیر کشور و با تأکید بر روحیه امید در میان نخبگان تصریح کرد: با وجود تلاش‌های خصمانه دشمنان در روزهای اخیر، امروز شاهد هستیم که جوانان و نخبگان ما با امید بسیار و انرژی مضاعف در حوزه علم و فناوری حاضر شده‌اند. آن‌ها با حضور خود نشان می‌دهند که ایران هر روز قدرتمندتر می‌شود و آینده کشور به‌واسطه همین شرکت‌ها و نخبگان، موفق‌تر و پیروزتر خواهد بود.

گذار از پراکندگی به هم‌راستایی در اکوسیستم دانش‌بنیان

وی درباره برنامه‌های معاونت علمی در دولت چهاردهم برای رفع چالش‌های اکوسیستم بیان کرد: بررسی‌های ما از ابتدای دولت نشان داد که اگرچه ستاره‌های پرنوری در زیست‌بوم دانش‌بنیان داریم، اما این اجزا به یکدیگر متصل نیستند. ما دانشگاه‌های عالی، شرکت‌های دانش‌بنیان پیشرو، پارک‌های فناوری توانمند، صندوق‌های سرمایه‌گذاری و صنعت خوبی داریم، اما همگی به‌صورت جزیره‌ای عمل می‌کنند. تمرکز اصلی ما در دولت چهاردهم، برقراری اتصال و «هم‌راستا کردن» این ظرفیت‌هاست؛ چرا که اکوسیستم زمانی قدرتمند می‌شود که از پراکندگی به هم‌افزایی برسد.

تدوین زنجیره ارزش در سفرهای استانی

افشین با اشاره به حضور میدانی خود در استان‌ها گفت: تا امروز حدود ۲۷ استان را بازدید کرده‌ام و این روند تا پایان شهریورماه برای تکمیل بازدید از سایر استان‌ها ادامه خواهد داشت. در این بازدیدها تلاش کرده‌ایم برای هر استان، بر اساس توانمندی‌های بومی، «زنجیره ارزش» تعریف کنیم تا شرکت‌های مستقر در پارک‌های فناوری حول یک یا چند مسئله مشخص، متمرکز شوند. البته این به معنای نادیده گرفتن اکوسیستم آزاد نیست؛ ما معتقدیم خلاقیت از دل همین فضای آزاد بیرون می‌آید، اما برای رسیدن به قدرت و قابلیت ملی، نیاز به ایجاد زنجیره‌های دانش‌بنیان داریم.

اجرای قانون هوش مصنوعی با ساختارهای جدید

معاون علمی رئیس‌جمهور در پاسخ به پرسشی درباره طرح مجلس برای هوش مصنوعی و جایگاه معاونت علمی در این زمینه تأکید کرد: وقتی قانونی مصوب و ابلاغ می‌شود، دولت موظف به اجرای آن است. برای این قانون نیز اساسنامه‌ها و زیرساخت‌هایی نیاز است که دولت باید آن‌ها را تهیه کند. در خصوص سازمان ملی هوش مصنوعی نیز، قطعاً ساختار جدیدی در کار خواهد بود، زیرا باید به نحوی عمل کنیم که کشور دچار تورمِ صندوق‌های نوآوری نشود.

وی اضافه کرد: سازوکاری طراحی خواهد شد که ضمن حمایت از همه حوزه‌های فناوری، توجه ویژه‌ای به حوزه‌های نوظهور مانند هوش مصنوعی، کوانتوم، امنیت سایبری، مواد پیشرفته، میکرو الکترونیک و علوم شناختی صورت گیرد. سیاست ما تغییر از «اکوسیستم کاملاً باز» به سمت «هدایت‌گر» است تا از حوزه‌هایی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده‌اند، حمایت‌های ویژه‌ای صورت بگیرد. در مورد بندهای قانونی نیز، به‌محض ابلاغ، طبق زمان‌بندی‌های مشخص‌شده در آیین‌نامه‌ها عمل خواهیم کرد.

تبدیل دو نمایشگاه به یک رویداد واحد در آینده

افشین در پایان درباره هم‌زمانی برگزاری نمایشگاه اینوتکس و الکامپ و تأثیر آن بر استقبال مخاطبان توضیح داد: متأسفانه به دلیل شرایط خاص کشور و برخی محدودیت‌ها، برگزاری نمایشگاه‌ها با تأخیر مواجه شد و این دو رویداد مهم کشور که هر دو جایگاه ویژه‌ای دارند، هم‌زمان شدند. قطعاً این هم‌زمانی بر تعداد بازدیدکنندگان تأثیرگذار بوده و باید در آینده با برنامه‌ریزی بهتر، فاصله زمانی قابل‌قبولی برای آن‌ها در نظر گرفته شود.

وی گفت: همچنین در خصوص شرکت‌های خارجی، امیدواریم با عبور از شرایط فعلی، در دوره‌های آتی شاهد حضور پررنگ‌تر شرکت‌های بین‌المللی و پیشرو در اینوتکس باشیم.