به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات، محمدحسین کبادی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی از پنجشنبه ۱۲ شهریور تا جمعه ۱۳ شهریور، اظهار کرد: استانهای مازندران، گیلان، البرز، تهران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، سمنان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم و مرکزی تحت تأثیر این سامانه قرار دارند.
کبادی افزود: بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک و احتمال تگرگ از مخاطرات پیشبینیشده است که میتواند موجب آبگرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانهها، جاری شدن روانآب، صاعقه، لغزندگی جادهها، شکستن درختان فرسوده، خسارت به سازههای موقت و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی شود.
وی از آمادهباش کامل نیروهای عملیاتی واکنش سریع و مراکز عملیاتی جمعیت هلالاحمر در استانهای تحت تأثیر خبر داد و از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانهها و مسیلها، حضور در مناطق کوهستانی و مجاورت با سازههای موقت و درختان فرسوده خودداری کنند.
معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تأکید کرد: شهروندان در صورت نیاز به خدمات امدادی میتوانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلالاحمر تماس بگیرند.
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