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۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۲۹

آماده‌باش هلال‌احمر برای فعالیت سامانه بارشی در ۱۵ استان

آماده‌باش هلال‌احمر برای فعالیت سامانه بارشی در ۱۵ استان

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال‌احمر از صدور هشدار هواشناسی سطح زرد و مراکز عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در ۱۵ استان تحت تأثیر این سامانه خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان امدادونجات، محمدحسین کبادی با اشاره به تداوم فعالیت سامانه بارشی از پنج‌شنبه ۱۲ شهریور تا جمعه ۱۳ شهریور، اظهار کرد: استان‌های مازندران، گیلان، البرز، تهران، خراسان شمالی، شمال خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، هرمزگان، کرمان، سمنان، یزد، فارس، چهارمحال و بختیاری، اصفهان، قم و مرکزی تحت تأثیر این سامانه قرار دارند.

کبادی افزود: بارندگی، رعدوبرق، وزش باد شدید موقت و در نقاط مستعد گردوخاک و احتمال تگرگ از مخاطرات پیش‌بینی‌شده است که می‌تواند موجب آب‌گرفتگی معابر، بالا آمدن آب رودخانه‌ها، جاری شدن روان‌آب، صاعقه، لغزندگی جاده‌ها، شکستن درختان فرسوده، خسارت به سازه‌های موقت و سقوط سنگ در مناطق کوهستانی شود.

وی از آماده‌باش کامل نیروهای عملیاتی واکنش سریع و مراکز عملیاتی جمعیت هلال‌احمر در استان‌های تحت تأثیر خبر داد و از شهروندان خواست ضمن توجه به هشدارهای هواشناسی و رعایت نکات ایمنی، از تردد و توقف در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها، حضور در مناطق کوهستانی و مجاورت با سازه‌های موقت و درختان فرسوده خودداری کنند.

معاون عملیات سازمان امدادونجات جمعیت هلال احمر تأکید کرد: شهروندان در صورت نیاز به خدمات امدادی می‌توانند با شماره ۱۱۲ ندای امدادونجات جمعیت هلال‌احمر تماس بگیرند.

کد مطلب 6935631
محدثه رمضانعلی

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