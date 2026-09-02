  1. استانها
  2. بوشهر
۱۱ شهریور ۱۴۰۵، ۱۶:۳۵

استاندار بوشهر با خانواده شهید ابراهیم ابراهیمی در چاه‌مبارک دیدار کرد

استاندار بوشهر با خانواده شهید ابراهیم ابراهیمی در چاه‌مبارک دیدار کرد

بوشهر- استاندار بوشهر با همراهی جمعی از مسئولان و مدیران استانی و شهرستانی با خانواده شهید ابراهیم ابراهیمی در شهر چاه مبارک شهرستان عسلویه دیدار و گفت‌وگو کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این دیدار با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: شهدا با تقدیم جان خود، عزت و سربلندی را برای ایران عزیز به ارمغان آوردند و باید جانفشانی و ایثارگری این اسطوره‌های مقاومت، تبیین شود.

وی افزود: والدین شهدا با صبر و استقامت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و تجلیل از این عزیزان امری لازم و ضروری است.

استاندار بوشهر یادآور شد: خانواده شهدا چشم و چراغ جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک‌تک مسئولان است.

خانواده شهید ابراهیم ابراهیمی نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار بوشهر، خاطراتی از زندگی شهید بیان کردند.

کد مطلب 6935668

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها