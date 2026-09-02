به گزارش خبرنگار مهر، استاندار بوشهر بعد از ظهر چهارشنبه در این دیدار با تأکید بر لزوم ترویج فرهنگ ایثار و شهادت اظهار داشت: شهدا با تقدیم جان خود، عزت و سربلندی را برای ایران عزیز به ارمغان آوردند و باید جانفشانی و ایثارگری این اسطوره‌های مقاومت، تبیین شود.

وی افزود: والدین شهدا با صبر و استقامت، از آرمان‌های انقلاب اسلامی دفاع کردند و تجلیل از این عزیزان امری لازم و ضروری است.

استاندار بوشهر یادآور شد: خانواده شهدا چشم و چراغ جامعه هستند و تکریم این عزیزان وظیفه تک‌تک مسئولان است.

خانواده شهید ابراهیم ابراهیمی نیز ضمن تقدیر از حضور استاندار بوشهر، خاطراتی از زندگی شهید بیان کردند.