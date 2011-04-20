دومین یادواره شهدای گردان قمر بنی هاشم در اراک برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر از اراک، سردار محسن کریمی ظهر چهارشنبه با بیان این مطلب در جمع خبرنگاران گفت: دومین یادواره شهدای گردان قمر بنی هاشم با هدف زنده نگه داشتن یاد و خاطره شهدای این گردان و همچنین 3 شهید تکاور تیپ 71 روح الله که در عملیات مبارزه با گروه پژاک در منطقه شمال غرب کشور به شهادت رسیدند روز جمعه با حضور خانواده های شهدا و مردم شهید پرور این شهر در مصلای برگزار می شود.

وی افزود: برپایی نمایشکاه فدائیان ولایت در مصلای شهر اراک از جمله برنامه های جنبی این نمایشگاه است که در آن تعدادی از قبضه های نظامی مورد استفاد در ماموریت شمال غرب کشور، ماکت محل عملیات طریق القدس و محل شهادت فرمانده گردان قمر بنی هاشم شهید محمود جهان پناه، ماکت منطقه ماموریت شمال غرب تحت عنوان سنگهای آذرین و آثار شهدا به نمایش گذاشته می شود.

وی خاطر نشان کرد: برگزاری دو مسابقه تحت عنوان مسابقه پیامکی جمله ای با شهید و مسابقه دل نوشته ای به شهید نیز که برگه های آن روز پنجشنبه در مصلی توزیع می شود از دیگر برنامه های جنبی این یادواره است.

فرمانده تیپ 71 سپاه روح الله گفت: برگزاری 3 یادواره شهدای گردانهای امام حسن ، امام حسین و علی ابن ابیطالب نیز تا پایان سال جاری از سوی تیپ 71 سپاه روح الله برگزار خواهد شد.