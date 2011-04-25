85 مجوز سقط در همدان صادر شد/ خانواده ها ناآشنا با قانون

به گزارش خبرنگار مهر در همدان، فرزند یکی از نعمتهای بزرگ است که خداوند به پدران و مادران عطا کرده است و اهمیت این امر زمانی معلوم می شود که زن و شوهری پس از چند سال زندگی مشترک وقتی از داشتن نعمت فرزند محروم می مانند با تحمل هزینه فراوان و صرف وقت زیاد و گاهی تحمل رنج سفر به مراجع درمانی مراجعه می کنند.

از سوی دیگر وجود مراجع فراوان درمانی و ناباروری و اکتشافات جدید در این زمینه اهمیت این امر را به اثبات می رساند اما با وجود این، برخی از پدرها و مادرها به دلایلی از وجود جنین ناخرسند می شوند و تلاش خود را برای سقط جنین به کار می گیرند.

در حال حاضر تعدادی از کشورها از جمله واتیکان، ایرلند، یونان، فیلیپین، گواتمالا، هنگ کنگ، فرانسه، بلژیک، اسپانیا سقط جنین را غیرقانونی می دانند و تعدادی از کشورها شامل آمریکا، شوروی سابق، چین، سوئد، مجارستان، ژاپن آنرا مطلقاً آزاد می دانند.

تعدادی از کشورها نیز در شرایط خاصی سقط جنین را قانونی و خارج از آن را ممنوع می دانند که استرالیا، ایران، پاکستان، مصر، الجزایر، سودان، مکزیک و لهستان در این زمره قرار دارند.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان در این خصوص با بیان اینکه سقط جنین یک پدیده اجتماعی، پیچیده و بغرنج جـوامع امروزی است و از قدیم الایام یکی از موضوعات اساسی نظام های حقوق کیفـری را تشکیل داده است، گفت: سقط جنین از نظر پزشکی قانونی به چهار نوع شامل جنایی یا غیرقانونی، درمانی، تروماتیک و خود به خودی تقسیم شده است.

علی احسان صالح با تاکید بر اینکه سقط غیرقانونی در کشور ما و در بیشتر کشورها جرم بزرگی محسوب می شود، گفت: این جرم نه تنها شامل حال زن باردار می شود بلکه برای پزشک یا فردی که در آن دخالت داشته نیز مجازات های انضباطی و حرفه ای در نظر گرفته شده است.

وی به برخی دلایل انجام سقط غیرقانونی اشاره کرد و اظهار داشت: ناخواسته بودن حاملگی، شکست روشهای جلوگیری از حاملگی، بارداری حاصل از روابط نامشروع و تشخیص دیرهنگام بیماری های جنینی (بعد از 4 ماهگی) از جمله این موراد است.

سقط جنین توسط افراد غیرمتخصص مرگ مادر را به همراه دارد

وی با اشاره به اینکه گاهی استفاده از داروها یا آلات سقط که توسط افراد غیرمتخصص صورت می گیرد جان فرد را به مخاطره می اندازد یا حتی باعث مرگ وی می شود، گفت: از هزاران سال پیش تاکنون برای ختم حاملگی های ناخواسته از داروها و سمومی استفاده می شود که بیشتر آنها موثر واقع نمی شود.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان با بیان اینکه در حال حاضر این داروهای محلی و سموم قوی در بسیاری از کشورها مورد استفاده قرار نمی گیرد، افزود: ولی این داروها همچنان در کشورهای در حال توسعه مصرف می شود.

آناناس نارس باعث سقط جنین نمی شود

صالح تعدادی از این داروهای محلی را نام برد و گفت: برخی معتقدند که سرو کوهی، پونه، مای مرز و حنظل و آناناس نارس باعث سقط می شود، اما باید بدانید که این داروهای گیاهی اثر زیادی روی رحم ندارد و افراد سودجو با تبلیغات دروغین این داروهای گیاهی را به زنان مستاصل و درمانده می فروشند.

وی با بیان اینکه از سمومی که به تصور برخی شانس موفقیت بیشتری برای سقط دارد می توان به سرب، سگاله (ارگوت)، عصاره هیپوفیز، کنین و پروستاگلاندین اشاره کرد، گفت: این سموم بر ماهیچه های صاف اثر انقباضی دارند، اما اثر این مواد، مثل سرب آنچنان مخرب است که نه تنها می تواند باعث مرگ جنین شود بلکه احتمال مرگ مادر را هم در پی دارد.

وی با اشاره به اینکه علاوه بر داروهای محلی، داروهایی نیز وجود دارند که به شکل مواد مسهل قوی عمل می کند، اظهار داشت: احتمال اینکه این داروها باعث سقط شوند، خیلی پایین بوده و در عوض مادر را بشدت بیمار می کند که روغن کرچک و حنظل از جمله این داروهاست.

آلات غیرقانونی سقط جنین به روده ها و کبد آسیب می زند

وی به آلات مورد استفاده در سقط های غیرقانونی نیز اشاره کرد و گفت: متاسفانه از وسایل مختلفی مثل پروب های جراحی تا آلات ساده تر مثل میله چوبی یا فلزی برای سقط استفاده می شود و احتمال اینکه این وسایل باعث آسیب و پارگی رحم شود، وجود دارد.

وی گفت: حتی این وسایل می تواند به روده ها و کبد آسیب برساند و گاهی این صدمات باعث خونریزی، شوک و عفونت شده و سرانجام می تواند باعث مرگ ناگهانی یا تاخیری شود.

وی به خشونت جسمی برای سقط جنین نیز اشاره کرد و گفت: گرچه این روش بسیار نادر است، اما متاسفانه گاهی دیده می شود به طوری که زن برای سقط به خودزنی متوسل می شود.

وی روش های خشن دیگر را فعالیت های سنگین مثل بلند کردن اجسام سنگین، پریدن از ارتفاع، دویدن، ورزشهای سنگین مثل اسب سواری و دوچرخه سواری در زمین ناهموار عنوان کرد و گفت: پیامد این روش های خشن در اغلب اوقات موجب سقط جنین نمی شود بلکه باعث مرگ مادر می شود.

استفاده از پرمنگنات پتاسیم در سقط جنین مرگ مادر را در پی دارد

وی با اشاره به اینکه برخی از خانم ها برای خلاصی از بارداری ناخواسته خود از موادی مثل پرمنگنات پتاسیم استفاده می کنند، گفت: از عواقب سو این ماده در داخل رحم سوختگی شیمیایی رحم است که طبق گزارش ها در بسیاری از موارد باعث مرگ شده است.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان به اثرات خطرناک و کشنده سقط های غیرقانونی اشاره کرد و گفت: از عواقب تاسف بار سقط های غیرقانونی، ناباروری زن است.

وی به بیان مجازات سقط های غیرقانونی پرداخت و گفت: طبق قوانین مجازات اسلامی هرکس عالما و عامدا به واسطه ضرب یا اذیت و آزار زن حامله، موجب سقط جنین وی شود، علاوه بر پرداخت دیه یا قصاص حسب مورد به حبس از یک تا سه سال محکوم خواهد شد.

وی ادامه داد: هرکس به واسطه دادن ادویه یا وسایل دیگری موجب سقط جنین زن شود به شش ماه تا یک سال حبس محکوم می شود و اگر عالما و عامدا زن حامله را دلالت به استعمال ادویه یا وسایل دیگری کند که جنین وی سقط شود به حبس از سه تا شش ماه محکوم خواهد شد مگر این که ثابت شود این اقدام برای حفظ حیات مادر باشد و در هر مورد حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط داده خواهد شد.

صالح گفت: اگر پزشک یا ماما یا داروفروش وسایل سقط جنین را فراهم سازند یا مباشرت به سقط جنین کنند، به حبس از دو تا پنج سال محکوم خواهند شد و حکم به پرداخت دیه مطابق مقررات مربوط صورت خواهد گرفت.

رضایت زن باردار و همسرش در سقط، مانع پیگیری قانونی نمی شود

وی با اشاره به اینکه سقط جنین جز جرائمی است که جنبه عمومی دارد، گفت: رضایت زن باردار و همسرش در سقط، مانع پیگیری قانونی نخواهد شد.

وی ادامه داد: اگرچه سقط جنین در بسیاری از ادیان الهی امری نامشروع و در اغلب کشورها عملی غیرقانونی محسوب می شود و به همین دلیل مجازات های سنگینی را برای آن در نظر گرفته اند، ولی باز هم شاهد افزایش آمار این عمل غیراخلاقی در بسیاری از کشورها هستیم به طوری که آمار دقیقی از تعداد سقط های غیرقانونی در دست نیست، اما آمارهای غیررسمی خبر از ابعاد هولناک این فاجعه می دهد.

وی با بیان اینکه به دلیل غیرقانونی بودن این عمل، اغلب سقط ها در مکان های غیربهداشتی و توسط افراد غیرمتخصص صورت می گیرد، گفت: این امر حیات فرد را به مخاطره می اندازد.

مدیرکل پزشکی قانونی استان همدان اظهار داشت: این مکانها می تواند در یکی از اتاق های به ظاهر بهداشتی و مجهز در بالای شهر تا اتاقی در یک زیرزمین قدیمی در محله های جنوب شهر باشد.

وی در ادامه به قانون سقط درمانی در کشور اشاره کرد و گفت: سقط درمانی با تشخیص قطعی سه پزشک متخصص و تایید پزشکی قانونی مبنی بر بیماری جنین که به علت عقب افتادگی یا ناقص الخلقه بودن موجب حرج مادر است یا بیماری مادر که با تهدید جانی مادر توام باشد قبل از ولوج روح ( چهار ماه ) با رضایت زن مجاز است و مجازات و مسئولیتی متوجه پزشک مباشر نخواهد بود.

85 مورد مجوز سقط درمانی در استان همدان صادر شد

علی احسان صالح با بیان اینکه در سال گذشته 85 مورد مجوز سقط درمانی در استان همدان صادر شد، ادامه داد: در ایران بر اساس قانون مجازات اسلامی سقط جنین برای حفظ جان مادر قبل از ولوج روح مجاز است و در سال 1376 بر اساس فتوای مقام معظم رهبری اجازه سقط جنینِ مبتلا به تالاسمی ماژور قبل از ولوج روح و با مجوز پزشکی قانونی صادر شد.

صالح گفت: در صورتى که ادامه باردارى مادر به مرگ جنین یا مادر منجر شود، در خواست صدور مجوز سقط درمانى (تنها در ادارات کل پزشکى قانونى استانها ) مورد پذیرش قرار مى گیرد.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان افزود: معرفى نامه پزشک باید شامل عکس بیمار، مشخصات شناسنامه اى برای احراز هویت، تشخیص بیمارى و روش تشخیص و تصویر شناسنامه و مدارک احراز هویت زوجین و نیز نتایج آزمایش هاى پاراکلینیک باشد.

وی گفت: در مورد اندیکاسیون هاى جنینى انجام حداقل دو نوبت سونوگرافى و در مورد اندیکاسیونهاى مادرى، انجام حداقل یک نوبت سونوگرافى براى تعیین سن باردارى و ارائه آن به پیوست معرفى نامه پزشک الزامى است.

مدیر کل پزشکی قانونی استان همدان ارائه حداقل دو مشاوره تخصصى در تایید تشخیص بیمارى به پیوست معرفى نامه پزشک و ارائه حداقل سه مشاوره تخصصى مبنى بر ناهنجارى منجر به مرگ جنین یا خطر مرگ مادر را نیز الزامى دانست.

نیمی از افرادی متقاضی مجوز سقط درمانی موفق به دریافت مجوز نمی شوند

وی با اشاره به اینکه اجرای دقیق قانون سقط درمانی در بهبود وضعیت سلامت و بهداشت جامعه نقش قابل توجهی داشته است، گفت: نیمی از افرادی که برای دریافت مجوز سقط درمانی به مراکز پزشکی قانونی مراجعه می کنند به علت اقدام دیرهنگام (بعد از چهار ماهگی)، موفق به دریافت مجوز نمی شوند.

با این تفاسیر گذشته از مواردی نظیر بارداری های ناخواسته، فقر فرهنگی، ازدواج های نافرجام یا موقت و ترس از آبرو که سقط های غیر قانونی را در پی دارد، مشکلات موجود برای اجرای قانون سقط درمانی و بخصوص ضعف و محدودیت های موارد مورد تایید برای سقط درمانی کار را به جایی رسانده است که افزایش موارد سقط های غیرقانونی به مرز هشدار رسیده است.

پرواضح است که سقط های غیرقانونی در مراکز غیر بهداشتی در حالی انجام می شود که این عمل عوارضی همچون پارگی رحم، نازایی ثانویه، خونریزی طولانی و سقط ناقص و گاه مرگ مادر را موجب می شود و این امر نیازمند آگاه سازی بیشتر است.