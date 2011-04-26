فون تریه و کوریسماکی نمایندگان نامدار سینمای اسکاندیناوی در کن

به گزارش خبرنگار مهر، به نقل از پایگاه اینترنتی سینمای اروپا لارس فون تریه که برای نهمین بار در جشنواره کن حاضر میشود در ردیف رکوردداران حضور در این جشنواره محسوب میشود.
لارس فون تریه دانمارکی که در سال 2000 با فیلم " رقصنده در تاریکی" برنده نخل طلایی کن شده ، امسال با فیلم " ملانکولیا" در بخش مسابقه این جشنواره حضور می یابد.در این فیلم کرستن دانست بازیگر آمریکایی و شارلوت گینزبرگ بازیگر انگلیسی نقش آفرینی کرده اند.گینزبرگ در سال 2009 برای ایفای نقش در فیلم "ضد مسیح" ساخته فون تریه برنده جایزه بهتری بازیگر زن جشنواره کن شده بود.
فیلم "ملانکولیا" که با سرمایهگذاری مشترک نزدیک به 10 کشور تولید شده، بودجهای معادل هفت میلیون یورو داشته است. آکی کوریسماکی فیلمساز نامدار فنلاندی هم برای چهارمین بار در جشنواره کن حاضر می شود.کوریسماکی نخستین بار با سه گانه " ابر های متقلب" در سال 1996 به جشنواره کن رفت.
او در سال 2002 با فیلم "مرد بدون گذشته" برنده جایزه بزرگ هیئت داوران کن شد و در سال 2006 با فیلم "نورهای غروب" در بخش مسابقه این جشنواره شرکت کرد. امسال کوریسماکی با فیلم فرانسوی "لوهاور" در جشنواره حضور دارد. کاتی اوتینن بازیگر ثابت فیلمهای کوریسماکی در این فیلم هم به نقش آفرینی پرداخته است. از دیگر بازیگران "لوهاور" میتوان به ژان پیر لئو" بازیگر تعداد قابل توجهی از فیلمهای فرانسوا تروفو اشاره کرد.
"اوسلو، سی و یکم اوت" عنوان تنها نماینده سینمای نروژ در جشنواره امسال است. این فیلم که یواخیم تریر آن را کارگردانی کرده در بخش نوعی نگاه به نمایش در میآید. فیلمهایی چون "کد آبی" ساخته اورسولا انتونیاک لهستانی و "جزیره" به کارگردانی کامن کالف بلغاری نیز با سرمایه گذاری مشترک کشورهای اسکاندیناوی تولید شدهاند که در بخشهای گوناگون جشنواره کن به نمایش در میآیند.
