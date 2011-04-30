44درصد پرونده های شوراهای حل اختلاف با صلح و سازش مختومه شد

دکتر علی جمادی در گفتگو با خبرنگار مهر در یاسوج افزود: 41 هزار و 767 پرونده در سال گذشته در شعب حل اختلاف استان رسیدگی و مختومه که 18 هزار فقره از آنها با وساطت شوراها و سازش طرفین حل و فصل شد.

وی وجود فرهنگ صلح و سازش در بین عشایر، روستاهاو شهرهای استان، احترام روحانیت و سادات در بین مردم و استفاده از ریش سفیدان طوایف مختلف برای صلح و سازش را در این خصوص موثر دانست و بیان کرد: شوراهای حل اختلاف نقش مهمی در کاهش ورودی پرونده ها به محاکم قضایی داشته اند.

رئیس کل دادگستری کهگیلویه و بویراحمد از کاهش سه درصدی ورودی پرونده به این شوراها خبرداد و اظهار داشت: هم اکنون 105 شورای حل اختلاف در 10 حوزه قضایی استان فعال است.

وی بیان داشت: همچنین در سال گذشته 35 هزار و 300 پرونده قضایی توسط دادگاه های عمومی و انقلاب استان رسیدگی شد که 442 فقره بیشتر از پرونده های وارده یکسال گذشته است.

جمادی توسعه شعب و ساختمانهای دادگستری در مراکز شهرستانها و بخشها، ساماندهی ضابطین قضایی، آموزش عمومی قوانین و توجه بیشتر به شوراهای حل اختلاف را رویکرد امسال دادگستری استان عنوان کرد.