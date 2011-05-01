برداشت محصولات جالیزی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال بیش از 141 هزار تن انواع محصولات جالیزی برداشت شود.

وی افزود: سالانه دو هزار و 463 هکتاراز اراضی استان به کشت هندوانه اختصاص می یابد که پیش بینی می شود امسال 56 هزار و180 تن هندوانه برداشت شود .

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر محصولات جالیزی استان را هندوانه، خیار، کدو، خربزه، طالبی و گرمک عنوان کرد که بیشترین میزان برداشت این محصولات درماههای اردیبهشت و مهرانجام می شود .

وی بیشترین تولید محصولات جالیزی را مربوط به شهرستان دشتستان با تولید53 هزارو 12تن عنوان کرد و گفت: در سال زراعی گذشته 998 هکتار به کشت خربزه اختصاص یافت که 25 هزار و 957 تن محصول برداشت شد.