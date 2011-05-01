برداشت محصولات جالیزی در بوشهر آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر در بوشهر، دکتر نوذر منفرد صبح یکشنبه در گفتگو با خبرنگاران اظهارداشت: پیش بینی می شود امسال بیش از 141 هزار تن انواع محصولات جالیزی برداشت شود.
وی افزود: سالانه دو هزار و 463 هکتاراز اراضی استان به کشت هندوانه اختصاص می یابد که پیش بینی می شود امسال 56 هزار و180 تن هندوانه برداشت شود.
رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان بوشهر محصولات جالیزی استان را هندوانه، خیار، کدو، خربزه، طالبی و گرمک عنوان کرد که بیشترین میزان برداشت این محصولات درماههای اردیبهشت و مهرانجام می شود.
وی بیشترین تولید محصولات جالیزی را مربوط به شهرستان دشتستان با تولید53 هزارو 12تن عنوان کرد و گفت: در سال زراعی گذشته 998 هکتار به کشت خربزه اختصاص یافت که 25 هزار و 957 تن محصول برداشت شد.
منفرد یادآور شد: کشت محصولات جالیزی زیر پلاستیک در آذر ماه در 27 هزار و 500 هکتار از اراضی استان انجام و برداشت آن در اردیبهشت ماه صورت می گیرد.
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