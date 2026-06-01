لیلا عطازاده در گفت و گو با خبرنگار مهر اظهار کرد: برداشت محصولات جالیزی و صیفی‌جات در شهرستان گچساران آغاز شده و کشاورزان در حال برداشت و عرضه محصولات تولیدی خود به بازار هستند.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران با اشاره به سطح زیر کشت این محصولات افزود: امسال ۳۰۰ هکتار هندوانه، ۵۳ هکتار خربزه و ۱۰ هکتار سایر محصولات جالیزی در اراضی کشاورزی این شهرستان کشت شده است.

وی بیان کرد: میانگین عملکرد هندوانه ۶۰ تن در هکتار، خربزه ۴۰ تن در هکتار و طالبی ۳۵ تن در هکتار برآورد می‌شود که نشان‌دهنده ظرفیت بالای تولید محصولات جالیزی در گچساران است.

عطازاده تصریح کرد: برداشت محصولات جالیزی از جمله هندوانه، خربزه و طالبی از نیمه نخست خردادماه آغاز شده و تا هفته‌های آینده ادامه خواهد داشت.

رئیس جهاد کشاورزی گچساران اظهار امیدواری کرد با تداوم شرایط مناسب آب‌وهوایی و مدیریت مطلوب مزارع، تولید محصولات جالیزی شهرستان با کیفیت مناسب روانه بازارهای مصرف شود.