کالای تولیدی داخلی باید قابل رقابت با کالای خارجی باشد

به گزارش خبرنگار مهر در سمنان، حسن اسلامیراد ظهر دوشنبه در کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان که در صدا و سیمای مرکز سمنان گفت: باید کالاهابی را تولید و عرضه کنیم که موجب رقابت با کالای خارجی شود و مردم رغبت بیشتری به استفاده از کالای ایرانی داشته باشند.
وی به فرمایشات رهبر معظم انقلاب در دیدار با کارگران و لزوم استفاده از کالای ایرانی اشاره کرد و گفت: کمیته فرهنگی و تبلیغات مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان در سال همت مضاعف و کار مضاعف عملکرد قابل قبولی داشته است.
دبیر کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان افزود: این کمیته در کل کشور رتبه ششم و در منطقهبندی رتبه نخست را کسب کرده است.
وی با اشاره به سال جهاد اقتصادی گفت: جهاد فرهنگی مقدمهای برای جهاد اقتصادی است و باید تمام دستگاههای فرهنگی نسبت به این موضوع دقت نظر داشته باشند.
رئیس دبیرخانه کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز استان سمنان نیز در این جلسه از عضویت دستگاههای جدید در کمیته فرهنگی خبر داد.
سیدعلیرضا هاشمی افزود: با شناسایی دستگاههای تاثیرپذیر در امور فرهنگی، تعداد اعضای این کمیته افزایش مییابد تا شاهد جهش بهتری در امور فرهنگی باشیم.
قائم مقام صدا و سیمای مرکز سمنان نیز در این جلسه با اشاره به عملکرد این کمیته و اجرای بیش از 38 مصوبه در سال 89، برنامههای سال جاری کمیته فرهنگی کمیسیون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را تشریح کرد.
علی مسلمان خاطرنشان کرد: امسال تلاش میکنیم تا با اعزام مبلغ به شهرها و روستاها، اجرای مسابقات فرهنگی، تبلیغات شهری و تلویزیونی، برگزاری کارگاههای علمی و تخصصی، برگزاری جشنواره مطبوعات، تهیه و توزیع بروشور، برگزاری نمایشگاه و برنامه تولیدی صدا و سیما گامهای مهمتری در امور فرهنگی این کمیسیون برداریم.
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