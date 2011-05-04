به گزارش ‌خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشت‌‍ماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با سی‌ام جمادی الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم می سال 2011 میلادی.

- مرحله نیمه‌نهایی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با انجام دیدار زیر به پایان می‌رسد:

* منچستریونایتد انگلستان - شالکه آلمان، ساعت 23:15، ورزشگاه اولدترافورد

- هفته پنجم از مرحله گروهی رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان می‌رسد:

گروه A:

* سپاهان ایران - الهلال عربستان، ساعت 20، ورزشگاه فولادشهر اصفهان

* الغرافه قطر - الجزیره امارات، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه

گروه B:

* النصر عربستان - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه ملک فهد ریاض

گروه E:

* ملبورن ویکتوری استرالیا - گامبااوزاکای ژاپن، ورزشگاه داکلندس ملبورن

* تیانجین تدای چین - جیجویونایتد کره‌جنوبی، ورزشگاه فوتبال تدا

گروه F:

* ناگویا گرامپوس ژاپن - هانگژو گرین تاون چین، ورزشگاه میزوهو اتلتیک

* اف سی سئول کره جنوبی - العین امارات، ورزشگاه جام جهانی سئول

- چهارمین روز از بیستمین دوره رقابت‌های تکواندو قهرمانی جهان امروز در شهر گیونگجوی کره‌جنوبی پیگیری می‌شود که طی آن علیرضا نصرآزادانی و میثم باقری به دیدار رقبای خود می‌روند.

- مسابقات پایانی والیبال لیگ برتر باشگاه‎های کشور امروز طبق برنامه زیر پییگری می‌شود:

دیدار فینال:

* سایپا البرز - پیکان تهران، ساعت 15:45، سالن نشاط مجموعه انقلاب کرج

دیدار رده‎بندی:

* باریج اسانس کاشان - کاله آمل، ساعت 17، سالن تختی کاشان

رده‎بندی تیم‌های پنجم و ششم:

* داماش گیلان - هیئت کرمان، ساعت 15، خانه والیبال تهران