به گزارش خبرنگار مهر، امروز چهارشنبه چهاردهم اردیبهشتماه سال 1390 هجری شمسی مصادف است با سیام جمادی الاول سال 1432 هجری قمری و برابر است با چهارم می سال 2011 میلادی.
- مرحله نیمهنهایی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان اروپا امشب با انجام دیدار زیر به پایان میرسد:
* منچستریونایتد انگلستان - شالکه آلمان، ساعت 23:15، ورزشگاه اولدترافورد
- هفته پنجم از مرحله گروهی رقابتهای فوتبال لیگ قهرمانان آسیا امشب با برگزاری دیدارهای زیر به پایان میرسد:
گروه A:
* سپاهان ایران - الهلال عربستان، ساعت 20، ورزشگاه فولادشهر اصفهان
* الغرافه قطر - الجزیره امارات، ورزشگاه ثانی بن جاسم دوحه
گروه B:
* النصر عربستان - پاختاکور ازبکستان، ورزشگاه ملک فهد ریاض
گروه E:
* ملبورن ویکتوری استرالیا - گامبااوزاکای ژاپن، ورزشگاه داکلندس ملبورن
* تیانجین تدای چین - جیجویونایتد کرهجنوبی، ورزشگاه فوتبال تدا
گروه F:
* ناگویا گرامپوس ژاپن - هانگژو گرین تاون چین، ورزشگاه میزوهو اتلتیک
* اف سی سئول کره جنوبی - العین امارات، ورزشگاه جام جهانی سئول
- چهارمین روز از بیستمین دوره رقابتهای تکواندو قهرمانی جهان امروز در شهر گیونگجوی کرهجنوبی پیگیری میشود که طی آن علیرضا نصرآزادانی و میثم باقری به دیدار رقبای خود میروند.
- مسابقات پایانی والیبال لیگ برتر باشگاههای کشور امروز طبق برنامه زیر پییگری میشود:
دیدار فینال:
* سایپا البرز - پیکان تهران، ساعت 15:45، سالن نشاط مجموعه انقلاب کرج
دیدار ردهبندی:
* باریج اسانس کاشان - کاله آمل، ساعت 17، سالن تختی کاشان
ردهبندی تیمهای پنجم و ششم:
* داماش گیلان - هیئت کرمان، ساعت 15، خانه والیبال تهران
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