فراخوان آموزش مهارت های زندگی اسلامی در خراسان رضوی منتشر شد

به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، طاهره عرفانیان ظهر سه شنبه در جمع خبرنگاران افزود: این برنامه با هدف تبیین جایگاه درست فعالیت ها در نظام برنامه درسی و بسترسازی مناسب فرهنگی برای نگرش اولیا، معلمان، مدیران و مشارکت و همفکری بیشتر عوامل تأثیرگزار مدرسه در فرایندهای نوین یاددهی یادگیری دانش آموزان دوره ابتدایی به مرحله اجرا در می آید.

وی اظهار کرد: به دلیل جایگاه مهم آموزش و پرورش در دوره ابتدایی و ماندگاری آن در رشد شخصیت دانش آموزان، یکی از برنامه های مهم در این دوره تحصیلی برنامه آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی با عنوان طرح کرامت است.

عرفانیان افزود: بسترسازی مناسب فرهنگی برای توسعه اجرای طرح و معرفی آن به معلمان و اولیا، همچنین شناسایی الگوها، روشها و تجارب مناسب طرح آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی به مجریان طرح و بهسازی و بازنگری روش های اجرایی کتاب راهنمای معلم از دیگر اهداف اجرای برنامه یاد شده است.

وی بیان کرد: توسعه و ترویج آموزه های قرآنی و تربیت دینی، شناسایی مجریان فعال و برتر و تقدیر از آنان و احیای نقش تربیتی معلمان نیز در اجرای این طرح مورد توجه قرار دارد.

وی درباره محورهای این فراخوان گفت: شیوه های اجرایی مناسب در ارائه واحدهای کار آموزش آداب و مهارت های زندگی اسلامی، راهکارهای ایجاد تناسب بین برنامه های درسی و واحدهای کار آداب و مهارت های زندگی اسلامی و جایگاه مبانی نظری تولید شده در تقویت مهارت های تدریس معلمان از مهمترین محورهای فراخوان طرح است.

عرفانیان با اشاره به ضرورت ارتباط اجرای واحدهای کار برنامه آداب و مهارت های زندگی اسلامی در بهبود و تعمیق یادگیری دانش آموزان تصریح کرد: ایجاد فضای عاطفی و روانی مناسب و با نشاط در مدرسه، توجه به ابتکارات و خلاقیت های همکاران، مشارکت فعال دانش آموزان در اجرای شیوه ها و ارائه راهکارها و پیشنهادهای علمی و عملی نیز مورد توجه و تأکید طرح قرار دارد.

معاونت امور ابتدایی آموزش و پرورش خراسان رضوی در ارتباط با مخاطبین شرکت کننده در فراخوان یاد آور شد: معلمان مجری طرح در سال جاری، مدیران آموزشگاه های مجری طرح و معاونان آموزشی آموزشگاه های مجری طرح می توانند دراین برنامه شرکت کنند.