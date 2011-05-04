زمان اعلام نتایج اولیه کنکور دکتری/ ظرفیت پذیرش بیش از 6 هزار نفر

سیدجلال طباطبایی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: بر اساس برنامه زمان بندی صورت گرفته نتایج اولیه آزمون دکتری برای معرفی به دانشگاهها در نیمه اول خرداد و نتایج نهایی شهریورماه اعلام می شود.

وی افزود: هر فردی که حد نصاب لازم را کسب کرده باشد حداکثر به 5 دانشگاه معرفی می شود اما حداقل دانشگاهها بسته به رشته دانشگاهی فرد متفاوت است و ممکن است یک رشته دانشگاهی تنها در دو دانشگاه ارائه شده باشد.

معاون اجرایی سازمان سنجش از رقابت 130 هزار و 980 داوطلب در این آزمون خبر داد و گفت: ظرفیت پذیرش در این مقطع بیش از 6 هزار نفر برآورد می شود که البته ممکن است به دلیل مجوزهای جدید، قابل افزایش نیز باشد.

به گزارش خبرنگار مهر، اولین آزمون نیمه متمرکز دکتری (Ph.D) سال 1390 پنجشنبه 25 فروردین در 32 شهر کشور و61 حوزه امتحانی با رقابت 130 هزار و 900 نفر در 9 گروه فنی و مهندسی، علوم پایه، علوم انسانی، کشاورزی، زبانهای خارجی، دامپزشکی، هنر و تربیت بدنی و 107 کد رشته برگزار شد.

پیرترین داوطلب نخستین آزمون دکتری 81 ساله از کرج و در رشته علوم اجتماعی شرکت کرده و جوان ترین داوطلب 19 ساله از قم بوده که در رشته الهیات و معارف شرکت کرده است.

ترکیب جنسیتی شرکت کنندگان در اولین آزمون دکتری سال 90 به این ترتیب است که 80 هزار و 69 نفر معادل 61 درصد را مردان و 50 هزار و 911 نفر معادل 39 درصد را زنان تشکیل می دهند.