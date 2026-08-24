دو سناریو برای لیگ والیبال؛ از ۱۶ تیمی شدن و دو گروه ۸ تیمی روی میز

به گزارش خبرگزاری مهر، این جلسه هیئت رئیسه سازمان لیگ فدراسیون والیبال با حضور سید میلاد تقوی رئیس فدراسیون، امیرحسین منظمی دبیرکل، جبار قوچان‌نژاد و نادر انصاری رئیس و دبیر سازمان لیگ و کندری نماینده وزارت ورزش و جوانان آغاز شد.

نحوه برگزاری لیگ برتر مردان سال جاری از جمله موضوعات این نشست بود که مباحث زیادی را به دنبال داشت و در نهایت دو روش زیر به عنوان پیشنهاد مطرح شد تا در نشست مدیران عامل باشگاه‌ها و مربیان لیگ برتری ارائه و درباره آن تصمیم گیری شود:

برگزاری مرحله مقدماتی در یک گروه ۱۶ تیمی و پیگیری مسابقات با دو بازی در هفته

برگزاری مرحله مقدماتی در دو گروه هشت تیمی و پیگیری مسابقات با یک بازی در هفته

همچنین شروع لیگ برتر والیبال مردان روز یکشنبه ۲۶ مهرماه تعیین شد و مسابقات تا پایان فروردین‌ماه سال ۱۴۰۶ به پایان برسد. بر این اساس در پایان این رقابت‌ها در هر صورت چهار تیم امسال از لیگ برتر مردان سقوط می کنند و سال آینده دو تیم برتر لیگ دسته یک سهمیه ورود به این مسابقات به دست می آورند.

اگر به دلایل غیر قابل پیش بینی لیگ برتر امسال به پایان نرسد، مبنای معرفی تیم به مسابقات برون مرزی باشگاهی، صدرنشینی در جدول است. همچنین فدراسیون والیبال در زمان‌های خاص و بحرانی مجاز است بر اساس شرایط خاص برای نحوه برگزاری و ادامه مسابقات تصمیم گیری کند.

نشست مدیران عامل و مربیان باشگاه های لیگ برتری با مسئولین فدراسیون نیز سه شنبه هفته آینده دهم شهریور برگزار خواهد شد. تصمیم گیری درباره سایر موضوعات دستور کار این جلسه نیز به نشست آینده هیات رئیسه سازمان لیگ موکول شد.