آیین گرامیداشت روز پزشک در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، آیین گرامیداشت روز پزشک و تجلیل از پزشکان و خانواده شهدای سلامت ارتش جمهوری اسلامی ایران، همزمان با اول شهریورماه و سالروز بزرگداشت حکیم ابوعلی سینا، در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد.

این مراسم صبح امروز (دوشنبه) با حضور امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، رئیس ستاد و معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، حجت‌الاسلام والمسلمین عباس محمدحسنی، رئیس سازمان عقیدتی سیاسی ارتش، امیر سرتیپ محمد اکرمی‌نیا، سخنگوی ارتش، حجت‌الاسلام احمد دهدار، رئیس اداره عقیدتی سیاسی ستاد ارتش و جمعی از فرماندهان و مسئولان عالی‌رتبه ارتش در دانشگاه علوم پزشکی آجا برگزار شد.



در جریان این مراسم، از جمعی از پزشکان نمونه ارتش جمهوری اسلامی ایران تقدیر به عمل آمد و از خانواده شهدای پزشک ارتش نیز تجلیل شد.



همچنین در بخش دیگری از این مراسم، از خانواده شهیدان پزشک «محمد مهرابی»، شهید ناو دنا، و «عبدالله اصل الوان»، شهید بندر سیراف، به پاس فداکاری و ایثار این شهدای گرانقدر تجلیل شد.