سیاری: جامعه پزشکی نیروهای مسلح در جنگ ۱۲ روزه حماسه آفرید

به گزارش خبرنگار مهر، امیر دریادار حبیب‌الله سیاری، معاون هماهنگ‌کننده ارتش جمهوری اسلامی ایران، در حاشیه آئین بزرگداشت روز پزشک که در دانشگاه علوم پزشکی ارتش برگزار شد، در جمع خبرنگاران ضمن تبریک روز پزشک و داروساز به جامعه پزشکی کشور، از تلاش‌ها و فداکاری‌های کادر درمان نیروهای مسلح قدردانی کرد.

سیاری با اشاره به نقش جامعه پزشکی در حوادث و بحران‌های مختلف اظهار کرد: زادروز ابوعلی سینا و زکریای رازی، دانشمندان بزرگ ایرانی، به عنوان روز پزشک و داروساز نامگذاری شده و این مناسبت را به جامعه بهداشت و درمان و به‌ویژه جامعه پزشکی ارتش جمهوری اسلامی ایران تبریک می‌گویم.

وی افزود: این مراسم برای قدردانی از زحمات پزشکان، داروسازان و تمامی اعضای جامعه پزشکی برگزار می‌شود؛ چرا که زحماتی که این عزیزان در ارتش متحمل می‌شوند، در بسیاری از مواقع فراتر از وظایف سازمانی آنهاست و این موضوع نشان‌دهنده عمق ایثار، ازخودگذشتگی و علاقه آنان به خدمت است.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش با اشاره به سابقه فداکاری جامعه پزشکی در دوران دفاع مقدس گفت: اگر به هشت سال دفاع مقدس بازگردیم، شاهد هستیم که جامعه پزشکی نیروهای مسلح، ارتش و کشور چگونه در خطوط مقدم برای درمان مجروحان تلاش کردند.

وی ادامه داد: این فداکاری‌ها تنها به دوران دفاع مقدس محدود نبوده و در حوادثی مانند زلزله و سیل نیز جامعه پزشکی نیروهای مسلح در شرایطی که حتی محیط مناسبی برای درمان وجود نداشت، در کنار مردم حضور پیدا کرد و به ارائه خدمات پرداخت.

سیاری همچنین به خدمات کادر درمان در دوران شیوع کرونا اشاره کرد و گفت: در دوران کرونا نیز عزیزان ما در نیروهای مسلح و ارتش با ایثار و ازخودگذشتگی در میدان حضور داشتند و بارها رهبر معظم انقلاب از تلاش‌های نیروهای مسلح و جامعه بهداشت و درمان در آن مقطع قدردانی کردند.

وی با اشاره به نقش کادر درمان ارتش در جنگ ۱۲ روزه اظهار کرد: در جنگ ۱۲ روزه نیز شاهد ایثارگری جامعه پزشکی بودیم. به عنوان نمونه، بیمارستان بعثت ارتش پس از مورد اصابت قرار گرفتن مرکز بسیج، در کمترین زمان ممکن حجم زیادی از مجروحان را پذیرش و درمان کرد و عملکرد بسیار ارزشمندی از خود به نمایش گذاشت.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش افزود: ارتش جمهوری اسلامی ایران دارای ۳۸ بیمارستان و حدود ۲۵۰ درمانگاه است که این مراکز درهای خود را تنها به روی نیروهای مسلح باز نکرده‌اند، بلکه برای خدمت‌رسانی به مردم نیز آماده هستند و خدمات ارزشمندی ارائه می‌کنند.

سیاری با تأکید بر اینکه خدمت جامعه پزشکی فراتر از انجام وظایف اداری است، گفت: وقتی تلاش و جنب‌وجوش جامعه بهداشت و درمان را در حوادث و بحران‌ها مشاهده می‌کنیم، متوجه می‌شویم که این افراد صرفاً به دنبال اجرای یک دستور یا انجام وظیفه اداری نیستند، بلکه برای خدمت به انسان‌ها و نجات جان مردم از خودگذشتگی می‌کنند.

وی با اشاره به تجربه حضور خود در زلزله منجیل نیز بیان کرد: در زلزله سال ۱۳۶۹ که فرمانده منجیل بودم، بسیاری از مراکز درمانی آسیب دیده بودند و تنها درمانگاهی که سالم مانده بود، درمانگاه مرکز آموزش تکاوران منجیل بود؛ چرا که در یک کانکس مستقر شده بود. همان مجموعه کوچک پزشکی چندین روز برای نجات مجروحان و آسیب‌دیدگان تلاش کرد و این اقدامات چیزی جز ایثار و ازخودگذشتگی نبود.

معاون هماهنگ‌کننده ارتش تأکید کرد: جامعه پزشکی در تمامی این عرصه‌ها نشان داده است که در شرایط سخت، پای کار مردم می‌ایستد و وظیفه خود را با احساس مسئولیت و ایثار انجام می‌دهد.

سیاری با اشاره به شعار «ارتش فدای ملت» گفت: معنای این شعار همین است که هر جا جامعه پزشکی ارتش و نیروهای مسلح نیاز باشد، برای کمک به مردم وارد میدان شود و خدمات خود را ارائه کند.

وی در پایان ضمن قدردانی از جامعه پزشکی کشور گفت: از جامعه پزشکی نیروهای مسلح شامل ارتش، سپاه، بسیج، فراجا و وزارت دفاع و همچنین تمامی جامعه پزشکی کشور تشکر و قدردانی می‌کنم و دست همه این عزیزان را که برای ملت و در خدمت ملت هستند، می‌بوسم. ملت ایران شایسته این خدمات ارزشمند است.