از رشد ۱۲ برابری بودجه منطقه ۱۰ تا نوسازی بافت فرسوده

به گزارش خبرگزاری مهر، مهدی اخالصنایع، شهردار منطقه ۱۰، با اشاره به افزایش بیش از ۱۲ برابری بودجه این منطقه نسبت به دوره پنجم مدیریت شهری، گفت: بودجه منطقه از ۳۷۹ میلیارد تومان به ۴۴۶۱ میلیارد تومان تا پایان دوره ششم افزایش یافته که این رشد قابل توجه، نشاندهنده تغییر رویکرد مدیریتی و تمرکز جدی بر حل مسائل و نیازهای چندین دهه انباشتهشده منطقه است.
شهرداری منطقه ۱۰، اخالصنایع با تشریح روند توسعه و ساماندهی این منطقه اظهار کرد: منطقه ۱۰ با ۸۱۷ هکتار وسعت و جمعیتی بیش از ۳۷۰ هزار نفر، یکی از متراکمترین و قدیمیترین پهنههای پایتخت است و بیش از ۷۴ درصد آن را بافتهای فرسوده، ناپایدار و ریزدانه تشکیل میدهد.
وی افزود: در دوره ششم مدیریت شهری، مسیر توسعه منطقه با رویکردی مبتنی بر بازآفرینی شهری، ارتقای سرانههای خدماتی، تقویت مشارکت شهروندی و حضور مؤثر میدانی در محلهها دنبال شده است.
شهردار منطقه ۱۰ خاطرنشان کرد: در این دوره بیش از ۲۳۲۵ پروژه در حوزههای عمرانی، حملونقل، خدمات شهری، اجتماعی و فرهنگی با اعتباری بالغ بر ۴۴۶۱ میلیارد تومان در سطح منطقه برنامهریزی و اجرا شده است.
اخالصنایع تأکید کرد: این اقدامات با هدف ایجاد تحول ملموس در کیفیت زندگی شهروندان، ارتقای زیرساختها و پاسخگویی به نیازهای انباشتهشده محلههای منطقه انجام شده است.
منطقه ۱۱ در نوسازی پلاکی بافت فرسوده رتبه دوم شد
مهدی قمی، شهردار منطقه ۱۱، از کسب رتبه دوم این منطقه در نوسازی پلاکی بافت فرسوده طی ۱۴۴ روز نخست سال ۱۴۰۵ خبر داد.
قمی با اشاره به عملکرد منطقه در حوزه نوسازی پلاکی بافت فرسوده اظهار کرد: طی ۱۴۴ روز نخست سال ۱۴۰۵، عملیات نوسازی ۱۰۰ پلاک در بافت فرسوده منطقه ۱۱ محقق شده که معادل ۸۲ درصد برنامه پیشبینیشده در این حوزه است و بر این اساس، منطقه ۱۱ موفق به کسب رتبه دوم در نوسازی پلاکی بافت فرسوده شده است.
وی افزود: نوسازی این تعداد پلاک، زمینه تولید ۳۹۵ واحد مسکن نوساز را فراهم میکند و میتواند نقش مؤثری در بهبود کیفیت کالبدی، ارتقای ایمنی و افزایش ظرفیت سکونتی در بافتهای ناکارآمد منطقه داشته باشد.
شهردار منطقه ۱۱ با تأکید بر تداوم روند نوسازی پلاکی گفت: نوسازی پلاکهای فرسوده از اولویتهای مدیریت شهری منطقه است و با تسهیل فرآیندها، رفع موانع و حمایت از مالکان، تلاش میکنیم روند نوسازی پلاکی بافت فرسوده با سرعت بیشتری ادامه پیدا کند.
قمی خاطرنشان کرد: نوسازی پلاکی بافت فرسوده، علاوه بر ارتقای کیفیت محیط شهری و افزایش ایمنی ساختمانها، ظرفیت تولید مسکن را نیز افزایش میدهد و به بهبود شرایط سکونت شهروندان کمک میکند.
منطقه ۴ در ارزیابی عملکرد سرمایهگذاری مناطق ۲۲گانه رتبه دوم شد
سید محمد موسوی شهرداری منطقه ۴ با برگزاری چهار فراخوان و انعقاد سه قرارداد، رتبه دوم مناطق ۲۲گانه را در سال ۱۴۰۵ کسب کرد.
شهرداری منطقه ۴، در نشست بررسی عملکرد ادارات سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران، این منطقه با ثبت عملکردی مطلوب در حوزه جذب سرمایهگذاری و توسعه مشارکتها، رتبه دوم مناطق ۲۲گانه شهر تهران را به خود اختصاص داد.
این نشست با حضور مدیرعامل سازمان سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی شهرداری تهران و رؤسای ادارات سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی مناطق ۲۲گانه برگزار و طی آن، عملکرد مناطق در زمینه جذب سرمایهگذار، برگزاری فراخوانها و انعقاد قراردادهای مشارکتی مورد ارزیابی قرار گرفت.
بر اساس ارزیابی انجام شده، منطقه ۴ در سال جاری با برگزاری چهار فراخوان سرمایهگذاری و انعقاد سه قرارداد، توانست جایگاه دوم را در میان مناطق ۲۲گانه شهرداری تهران به دست آورد.
این موفقیت بیانگر رویکرد فعال مدیریت شهری منطقه ۴ در شناسایی ظرفیتهای سرمایهگذاری، تسهیل فرآیندهای مشارکت و بهرهگیری از توان بخش خصوصی برای اجرای طرحها و پروژههای شهری است.
در پایان این نشست، از ادارات سرمایهگذاری و مشارکتهای مردمی مناطق برتر تقدیر شد و عملکرد منطقه ۴ به عنوان یکی از مناطق پیشرو در این حوزه مورد توجه قرار گرفت.
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