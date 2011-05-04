کریم تبارکی در گفتگو با خبرنگار مهر در شهریار افزود: در سال گذشته، سهم ایجاد اشتغال در شهرستان شهریار برای چهار هزار نفر بود که بر اساس برنامه ریزی استانداری تهران، امسال 20 هزار نفر در شهرستان شهریار مشغول به کار می شوند.

وی اظهار داشت: در سال 90، هفت کمیته تخصصی ستاد جهاد اقتصادی در این شهرستان فعال شده است.

این مسئول ادامه داد: براین اساس، فرمانداری شهریار به منظور استفاده از توانمندی تمام دستگاههای اداری درحوزه های حمایت از سرمایه گذاری، صنعت و معدن، کشاورزی، تعاون، بازرگانی، اشتغال، اطلاع رسانی و کمیته فرهنگی برنامه ریزی لازم را به عمل آورده است.

اجرای طرح آمایش سرزمینی در شهریار ضروری است

وی خاطرنشان کرد: یکی از اساسی ترین نیاز های شهرستان شهریار، اجرای طرح آمایش سرزمینی است که در این طرح، مناطق و اراضی قابل کشت شناسایی خواهند شد.

تبارکی افزود: بخشهایی از اراضی این منطقه، بیش از 50 سال است که هیچ نوع کشت و زراعتی در آن صورت نمی گیرد که با اجرای طرح آمایش سرزمینی، این معضل مرتفع می شود.