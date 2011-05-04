محمد حسین تیمورپور دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق در گفتگو با خبرنگار مهر در کرمانشاه، اظهار داشت: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق ازپانزدهم لغایت هفدهم شهریور سالجاری در سالن آمفی تئاتر دانشگاه صنعتی و تالار انتظار کرمانشاه با حضور نخبگان استان و کشور برگزار می شود.

وی افزود: فراخوان مقالات با ارائه و توزیع پوسترهای تبلیغاتی به سراسر مراکز دانشگاهی و آموزشی کشور از دهه دوم اردبیهشت جاری آغاز و مهلت ارسال مقالات تا پایان خرداد ماه است.

این عضو هیئت علمی دانشگاه صنعتی کرمانشاه موضوعات این کنفرانس را پنج محور عنوان و تصریح کرد: چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق با موضوعات مهندسی برق، قدرت، الکترونیک، رایانه و مهندسی پزشکی برگزار می شود.

تیمورپور با بیان اینکه دانشجویان علاقمند به این حوزه از مقاطع کارشناسی تا دکترِی می توانند در این رویداد علمی شرکت کنند، خاطرنشان کرد: با توجه به استقبال شرکت کنندگان احتمال دارد تاریخ ارسال مقالات تا نیمه اول تیرماه تمدید شود.

این استاد دانشگاه صنعتی کرمانشاه با اشاره به اهداف برگزاری چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق اظهار داشت: گردهمایی وتبادل علم و اندیشه دانشجویان سراسر کشور، معرفی آخرین دستاوردهای این حوزه، معرفی کارگاه های مرتبط با محورهای این همایش با هدف کسب تجربه در تحصیلات و اشتغال دانشجویان و آشنایی شرکت کنندگان با محیط کنفرانس های علمی از اهداف عمده برگزاری این کنفرانس است.

تیمور پور با بیان اینکه تاکنون مبلغ صد میلیون تومان اعتبار از محل دانشگاه صنعتی کرمانشاه برای برگزاری چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق اختصاص یافته است، افزود: علاوه بر استانداری کرمانشاه،

شرکت برق منطقه ای غرب تنها دستگاهی است که همکاری خود را دراین خصوص به دانششگاه صنعتی اعلام کرده است، لذا امیدواریم مراکز آموزشی، دانشگاهی و دیگر ارگان ها ما را در برگزاری هرچه با بهتر و پربارتر این همایش یاری کنند.

دبیر اجرایی چهاردهمین کنفرانس دانشجویی برق در خصوص برنامه های جانبی این همایش نیز، گفت: برگزاری نمایشگاه ها، کارگاه ها و ورک شاپ ها با ارائه گواهی به شرکت کنندگان از برنامه های خاص و جانبی این کنفرانس خواهد بود.