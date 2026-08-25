۲۰ پروژه راه روستایی آذربایجان‌ غربی افتتاح و کلنگ‌ زنی می شود

منصور نصرتی در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه ۲۰ پروژه راه روستایی برای افتتاح و آغاز عملیات اجرایی همزمان با هفته دولت آماده شده است، اظهار کرد:برای اجرای این پروژهها در مجموع یکهزار و ۵۴ میلیارد تومان اعتبار هزینه و پیشبینی شده است.
وی ادامه داد: همزمان با هفته دولت، ۲۰ پروژه راه روستایی شامل ۷ پروژه قابل افتتاح و ۱۳ پروژه قابل کلنگزنی در شهرستانهای ارومیه، خوی، بوکان، باروق، تکاب، چالدران، شاهیندژ، مهاباد و میاندوآب آماده بهرهبرداری و آغاز عملیات اجرایی است.
معاون فنی و راه های روستایی ادارهکل راهداری و حمل ونقل جادهای آذربایجان غربی افزود: در بخش پروژههای قابل افتتاح، ۲۵.۶ کیلومتر راه روستایی با اعتباری بالغ بر ۱۷۹ میلیارد تومان به بهرهبرداری میرسد که با افتتاح این طرحها، ۱۱ روستا و ۳۶۰ خانوار روستایی از راه ارتباطی آسفالته، ایمن و استاندارد بهرهمند خواهند شد.
نصرتی ادامه داد: همچنین عملیات اجرایی ۱۳ پروژه راه روستایی به طول ۷۳.۱ کیلومتر و با اعتباری بالغ بر ۸۷۵ میلیارد تومان همزمان با هفته دولت آغاز میشود که پس از تکمیل، زمینه برخورداری ۳۴ روستا و ۲ هزار و ۴۱ خانوار از راه مناسب را فراهم خواهد کرد.
وی با بیان اینکه مجموع پروژههای هفته دولت ۹۸.۷ کیلومتر راه روستایی را شامل میشود، تصریح کرد: اجرای این طرحها گامی مؤثر در توسعه زیرساختهای حملونقل روستایی، افزایش ضریب ایمنی، کاهش هزینههای تردد و تسهیل دسترسی ساکنان مناطق روستایی به خدمات مختلف خواهد بود.
معاون فنی و راههای روستایی ادارهکل راهداری و حمل ونقل جادهای آذربایجان غربی با اشاره به توزیع گسترده این پروژهها در سطح استان افزود: از مجموع پروژههای پیشبینیشده، ۷ پروژه در شهرستان ارومیه اجرا میشود که بیشترین سهم را به خود اختصاص داده و سایر پروژهها نیز متناسب با نیاز مناطق در دیگر شهرستانهای استان در دستور کار قرار گرفته است.
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