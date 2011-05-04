معطلی فعالیتهای فرهنگی در تبریز/ از شهر اولینها تنها نامی باقیست

به گزارش خبرنگار مهر در تبریز، حسین نجفی پیش از ظهر چهارشنبه در نشست هم‌اندیشی اصحاب مطبوعات آذربایجان شرقی به مناسبت روز جهانی مطبوعات که با حضور اصحاب رسانه و نشریات آذربایجان شرقی در خانه ختایی تبریز برگزار شد، تاکید کرد: فعالیت ها و جشنواره های فرهنگی برای گرفتن مجوز همواره با سد بزرگی از انتقادات مواجه می شوند که این امر گسترش فعالیت ها را برای عموم شهروندان با مشکلات زیادی مواجه می کند.

به گفته نجفی، جشنواره های فرهنگی همواره مورد هجمه عظیمی از انتقادات از هدر رفت بیت المال گرفته تا تاکید بر ناموفق شدن آن، مواجه می شود که جشنواره تخم مرغهای نوروزی از جمله این جشنواره ها بود.

متوسط هزینه برنامه های فرهنگی و هنری 15 میلیون ریال است

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز با اشاره به اینکه متوسط هزینه برنامه های فرهنگی هنری سازمان شهرداری 15 میلیون تومان است گفت: راه اندازی شهر کتاب، پارک دائمی مفاخر، در راستای حمایت از هنرمندان است که با راه اندازی آنها مشکل برگزاری نمایشگاه و گالری برای هنرمندان کم می شود.

نجفی با بیان اینکه همواره فعالیت های این سازمان زیر زره بین بوده و مورد انتقادات شدید قرار می گیرد، تاکید کرد: کیفیت برنامه های این سازمان فدای کمیت نشده است.

فعالیت فرهنگی محدود به دستگاه‌های خاص نشود

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز گفت: فعالیت فرهنگی رسالتی همگانی است و نباید محدود به دستگاه‌های خاص شود.

حسین نجفی بر ضرورت توسعه فرهنگی و استفاده از ظرفیت‌های مختلف در این راستا تاکید کرد.

وی با بیان اینکه کارهای فرهنگی باید از سوی دستگاه‌های مختلف مورد توجه قرار گیرد، اظهار داشت: شرایط روز جامعه و نیازهای فرهنگی جامعه فعالیت همه بخش‌ها در زمینه فرهنگی را ضروری ساخته است.

وی خاطر نشان کرد: سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز توجه به نشست‌های فرهنگی و هنری را در اولویت قرار داده و در سال‌جاری نیز فعالیت‌های فرهنگی به عنوان یک مطالبه مردمی و خلا موجود دنبال می‌شود.

ارسال 250 عنوان کتاب به نخستین جشنواره کتاب تبریز

مدیر عامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز از ارسال 250 عنوان کتاب به نخستین جشنواره کتاب تبریز خبر داد.

نجفی افزود: در هفت رشته 250 عنوان کتاب به دبیرخانه جشنواره ارسال شده بود که پس از بررسی های اولیه 156 عنوان برای مرحله داوری حائز شرایط بودند.

نجفی برگزاری جشنواره کتاب تبریز را در راستای حمایت از ناشران و نویسندگان عنوان کرد و گفت: اختتامیه این جشنواره در اواخر نمیه دوم اردیبهشت ماه برگزار شده و طی آن از برگزیدگان هر رشته و ناشر و گرافیک طراحی روجلد نمونه با اهدای لوح و تندیس و جایزه نقدی تجلیل می شود.

نجفی گفت: برگزاری جشواره ادبی تبریز، جشنواره عکس فیروزه، برپایی محلی تخصصی برای عرضه کتاب در مجموعه پارک مفاخر تبریز و اختصاص محلی برای عرضه فروش آثار هنرمندان در این پارک از جمله اقداماتی است که در سال‌جاری شاهد راه‌اندازی و آغاز به کار این برنامه‌ها خواهیم بود.

وی با تاکید بر تعامل این سازمان با اصحاب رسانه استان تصریح کرد: در گذشته نشست‌هایی با حضور اصحاب رسانه برگزار شده است که این جلسات نتیجه چندان مطلوبی در پی نداشت.

نجفی اظهار داشت: حجم و تنوع برنامه‌های سازمان فرهنگی هنری شهرداری در سال 90 به مراتب بیشتر و بهتر از سال 89 خواهد بود و تلاش می شود با برگزاری برنامه‌های مستمر در طول سال نسبت به شناساندن تبریز به قشر کودک، نوجوان و جوان در سراسر ایران و جهان اقدام کنیم.

مدیرعامل سازمان فرهنگی هنری شهرداری تبریز، ارتقای سطح فرهنگ عمومی، بهبود برخی ناهنجاری‌های اجتماعی، اصلاح آسیب‌های اجتماعی و فرهنگی همچنین شناساندن تاریخ کهن تبریز به جوانان را جزو اولویت‌های کاری این سازمان در سال 90 اعلام کرد.

وی خاطرنشان کرد: برگزاری جشنواره تابستانی، برپایی فرهنگسرای تابستانی، جشنواره سراسری عکس فیروزه، برگزاری مسابقات مختلف فرهنگی هنری در راستای شناساندن تبریز و انتشار نشریات فصلی با تیراژ انبوه همگی در راستای معرفی شایسته تبریز به جوانان این شهر و مسافران ورودی به کلانشهر تبریز انجام می شود.

همچنین در این نشست مدیران مسئول، خبرنگاران و اصحاب رسانه استان به بیان نقطه‌نظرات خود در زمینه ارتقای جایگاه فرهنگ و هنر استان پرداختند.