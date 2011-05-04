به گزارش خبرنگار مهر در مشهد، محسن امیرکلالی ظهر چهارشنبه در بازدید از مرکز تربیت مدرسان قرآن کریم با اشاره به نقش مهم قرآن در هدایت مردم گفت: باید برای گسترش فرهنگ قرآنی و مکارم اخلاق در جامعه برنامه ریزی شود.

وی با بیان اینکه مساجد جایگاه والایی در تعالی انسان ها دارند، اظهار داشت: باید به کانون های فرهنگی مساجد که با حضور جوانان رونق دارد بیش از پیش توجه شود.

فرماندار کاشمر با تاکید بر لزوم برنامه ریزی در مقابل تهاجم فرهنگی دشمن، افزود: جذب نوجوانان و جوانان به مراکز فرهنگی می تواند گام موثری در این زمینه باشد.

امیرکلالی اجرای طرح های فرهنگی برای توسعه کتابخوانی در جامعه را ضروری دانست و گفت: کسانی که در راه کسب علم و دانش گام برمی دارند قابل ستایش و احترام هستند.

