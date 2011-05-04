به گزارش خبرنگار مهر در قم، غلامرضا کاظمی بعد از مسابقه تیمش با شهرداری تالش در دیداری از هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال نوجوانان باشگاه‌های کشور که سه‌شنبه شب در مجموعه ورزشی تختی قم برگزار شد، در گفتگو با خبرنگاران گفت: بازیکنان ما در شروع بازی نسبت به اهمیت این مسابقه کاملا باهوش نشان دادند و هر لحظه از زمان مسابقه گذشت آنها بهتر شدند تا بتوانیم این بازی را در خانه ببریم.



نتیجه بازی با شهرداری تالش برای ما خوب نبود



وی ادامه داد: بعد از اینکه در دو دیدار متوالی برابر تیم های قدری همچون استقلال اهواز و ذوب آهن اصفهان از هر بازی یک امتیاز کسب کردیم، بازیکنان ما انگیزه زیادی برای بازی‌های باقیمانده در هفته‌های پایانی مسابقات لیگ برتر از خود نشان می‌دهند ولی فکر می‌کنم نتیجه بازی با شهرداری تالش برای ما خوب نبود.



امتیازات از دست رفته را باید در دو دیدار آتی جبران کنیم



سرمربی تیم فوتبال نوجوان صبای قم اظهار داشت: ما باید در هفته‌های پایانی لیگ برتر فوتبال نوجوانان به ترتیب صنعت نفت آبادان و شهرداری لاهیجان را با شایستگی شکست دهیم، چون برای صعود از این مرحله انگیزه داریم اما بعد از اتفاقاتی که در این بازی برای ما رخ داد، بازیکنان باید انگیزه کافی را در دو مسابقه بعدی از خود نشان بدهند و به نوعی امتیازات از دست رفته را در دو دیدار آتی جبران کنیم.



روزهای پایانی لیگ برتر سخت و نفس‌گیر است



وی بیان داشت: روزهای پایانی مسابقات لیگ برتر خیلی سخت و نفس‌گیر است زیرا تعدادی از تیم‌ها برای صعود و برخی تیم‌های برای فرار از سقوط تلاش می‌کنند و در این بین بازی‌ها برای تیم‌های که کمتر انگیزه دارند بسیار سخت و دشوارتر است.



کاظمی ابراز داشت: تیم ما در دیدار خانگی برابر شهرداری تالش نتوانست از فرصت ها خوب استفاده کند و با اینکه بازیکنان ما در طول مسابقه بارها پاس‌های یک ضرب و دو ضرب و همچنین ارسال‌های کوتاه انجام می‌دادند، تنها نتوانستند راه نفوذ به دروازه حریف را پیدا کنند.



وی یاد آور شد: تصور می‌کنم به جز چند دقیقه پایانی نیمه نخست مسابقه، کمتر در این دیدار اشتباه کردیم زیرا شدیدا به پیروزی در این دیدار نیاز داشتیم اما به گل نرسیدیم، ولی با این حال تلاش می‌کنیم که سه امتیاز ارزشمند دو بازی آینده را برای حفظ شانس صعود به دست بیاوریم.



شهرداری تالش که برای نتیجه تساوی آمده بود



سرمربی تیم فوتبال نوجوانان صبای قم افزود: بازیکنان ما نیز در مقابل بازی نسبتا تدافعی تیم شهرداری تالش که برای حفظ نتیجه تساوی بود، کمی احساسی و البته پرفشار برای جبران گل خورده تلاش می‌کردند ولی نتوانستیم به جز همان گلی که در نیمه نخست زدیم، به گل دیگری دست یابیم.



دیدار تیم‌های فوتبال صبای قم و شهرداری تالش در هفته یازدهم مسابقات لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور که به میزبانی صبای قم در مجموعه ورزشی تختی این شهر برگزار شد، در پایان با تساوی یک بر یک و تقسیم امتیازات بین دو تیم همراه شد.

