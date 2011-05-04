به گزارش خبرنگار مهر، عباس جعفری دولت آبادی روز چهارشنبه در مراسم معارفه رئیس دفتر امور زنان و اطفال دادسرای تهران با بیان اینکه انتصاب خانم دکتر خسروشاهی به عنوان ناظر بر امور زنان و اطفال در دادسرا و زندان موجب شده که برخی رسانه‌های بیگانه اعلام کنند که آمار زندانیان زن افزایش یافته است، گفت: ملاقات با زنان همیشه با مشکلات خاصی در زندان مواجه بوده است و چون مسئولین زندان زنان خانمها هستند رفت و آمد برای آقایان مشکل بود و در این میان خلاء داشتیم. برای همین دفتر امور زنان و اطفال تشکیل شد و مسئول زن در این حوزه قرار دادیم.

وی افزود: در این دفتر زندانیان زن می‌توانند تمامی مسایل و مشکلات خود را به ناظران اعلام کنند. همچنین پیگیری پرونده‌ها و زندانیان بلاتکلیف زن در دستور کار این دفتر قرار دارد.

دادستان تهران اظهار داشت: گرچه دادسرای اطفال داریم اما متولی پیگیری کننده نداشتیم برای همین لازم دیدیم که امور اطفال پیگیری و نظارت شود به عنوان مثال از زمانی که دادستانی تهران شماره تلفن را اعلام کرد تا بعد از حادثه کودک آزاری هانیه مردم موارد را گزارش کنند روزی بیش از 50 تلفن از سراسر کشور داشتیم که آنقدر آمار تماسها بالا رفت که دیگر مستاصل شده بودیم و این بزرگترین نمره به داستانی تهران است تا با ایجاد این دفتر موارد کودک ‌آزاری هم به سرعت نظارت ویژه گردد.

جعفری دولت‌آبادی با اشاره به آسیب بزه دیدگی زنان در جامعه گفت: وقتی شوهری معتاد است و همسرش را از خانه بیرون می‌کند شوهر می‌تواند وکیل بگیرد و در راهروی دادگاه بالا و پایین برود ولی برخی از زنان حتی پولی برای آمدن و نوشتن عریضه ندارند و کسی را هم ندارند که پیگیر پرونده اشان باشد و مظلومانه دستشان به جایی نمی‌رسد برای همین این دفتر برای این زنان در تشکیل پرونده کمک می‌کند.

دادستان تهران با بیان اینکه دادسرای ناحیه 20 ویژه مبارزه با مواد مخدر می‌شود، گفت: پیش از این جرایم امنیتی را از این دادسرا جدا کردیم و بزودی هم قاچاق کالا از این دادسرا جدا شده تا این دادسرا به صورت ویژه و محکم با پرونده مواد مخدر برخورد کند و مافیا نتوانند به راحتی از چنگ قانون فرار کنند.

وی در مورد پرونده کودک آزاری در تهران گفت: این حادثه تلخ فضای جامعه را متاثر کرد ولی دادستانی پس از ورود و بازداشت ناپدری هانیه مادر این کودک را هم بازداشت کرد و مسئولینی که به موقع پیگیری و اطلاع رسانی نکردند هم تحت تعقیب قرار دارند و روز دوشنبه پرونده به دادگاه می رود.

جعفری دولت آبادی افزود: یکی از بندهای قوانین کودک آزاری مربوط به دستگاههایی است که وظیفه نگهداری از کودکان و یا رسیدگی به این موارد را بر عهده دارند و اگر پاسخگو نباشند و وظایف خود را انجام ندهند متهم هستند که طبق پیگیریها از مسئولین بهزیستی سئوال و جواب شد که این بخش از پرونده هم همراه با سایر بخشها به دادگاه می‌رود.