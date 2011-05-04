به گزارش خبرنگار مهر در بیرجند، حجت الاسلام محمدعلی رضایی بیرجندی ظهر چهارشنبه در گردهمایی آموزشی روحانیون بومی روستاهای خراسان جنوبی، با تاکید بر آگاه سازی و نهادینه کردن فرهنگ اهل بیت(ع) و قرآن در بین جوانان، اظهار داشت: جوانان جامعه اسلامی باید در زمینه های مختلف به توطئه های دشمنان آگاه بوده و با تبلیغات سوء دشمنان دچار آسیب نشوند.

وی با اشاره به اینکه قرآن و اسلام باید در روضه خوانی ها به طور جامعی معرفی شود، خاطرنشان کرد: روحانیون باید با تواضع و فروتنی قرآن و اسلام را در بین مردم تبیین کرده و به رسالت واقعی خود عمل کنند.

رضایی بیرجندی با اشاره به نقش پر رنگ روحانیت در همه عرصه های اجتماعی جامعه ادامه داد: امروز امنیت حاکم بر جامعه مرهون اطلاع رسانی و زحمات جامعه روحانیت بویژه در روستاها است.

وی با اشاره به شخصیت والای حضرت زهرا(س) عنوان کرد: روحانیون باید شخصیت ابن بانوی برجسته اسلام را به درستی در بین مردم تفسیر کرده و سیره این بانوی بزرگوار را در بین نسل جوان رواج دهند.

امام جمعه بیرجند یادآور شد: روحانیون در روضه خوانی های ایام فاطمیه باید با شناخت کامل از آن حضرت به تفسیر روایات و احادیث در مورد ایشان پرداخته و مردم را به شناخت جامعی از حضرت برسانند.

در پایان این گردهمایی از 100 نفر از روحانیون بومی خود استقرار در سطح روستاهای خراسان جنوبی تجلیل شد.