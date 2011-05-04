اجتماع دانشگاهیان دانشگاه تربیت معلم در محکومیت قتل عام مردم بی دفاع بحرین

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، اساتید و دانشجویان و کارکنان دانشگاه تربیت معلم در اعتراض به کشتار مردم بی گناه بحرین روز جاری بعداز نماز ظهر و عصر در محوطه دانشگاه تجمع کردند.

در این تجمع با شکوه اساتید، دانشجویان و کارکنان با سردادن شعارهای مرگ برآمریکا، مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آل سعودو آل خلیفه، انزجار خود را از این اقدام جنایتکارانه اعلام داشتند این تجمع به همت نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه ، روابط عمومی، بسیج دانشجویی و بسیج کارکنان دانشگاه تربیت معلم برگزار شد.

همچنین در این تجمع بیانیه ای صادر شد.

در این بیانیه آمده است:"انقلاب اسلامی که در ایران رخ داد تمام معادلات غرب و شرق را برهم زد، معادلاتی که فقط برپایه استثمار و استعمار بنیان نهاده شده بود که صهیونیزم بازیگردان اصلی تمام این میادین استعماری بود. خاورمیانه_ مخصوصاً ایران و تمام کشورهای عربی در حیطه جغرافیای نیل تا فرات را صهیونیزم فرا گرفته بوده، چرا که میدان ترسیم شده ای بود برای به استثمار کشیدن ملت های مظلوم و از طرفی دیگر، تزریق خودباختگی فرهنگی، آنچه بیش از پیش مسیر را هموار می کند عدم استقلال رأی و هویت فکری است که بستر را برای وابستگی به اجانب هموار می کند."



امام خمینی(ره) در حرکتی که همگون با مبانی دینی بود استقلال فکری ملت ها را به ارمغان آورد و آن را هدیه الهی دانست. استقلالی که منافی منافع استعماری غرب و شرق بود و بر همین اساس بود که انقلاب خاری شد در چشمان دشمنان.



پس از گذشت سه دهه از این انقلاب، خیزش بیداری اسلامی را در منطقه شاهد هستیم ، که بیداری اسلامی منطقه مرهون انقلاب اسلامی ایران است که به رهبری امام خمینی هدایت شد. ماهیت اصلی این انقلاب ها چیزی جزء استقلال فکری نیست که اگر جز این بود شاهد استمرار و پیوستگی خیزش نبودیم.



انقلاب تونس، مصر، لیبی، یمن، عربستان نمونه ای از فراهم شدن بستر رهایی از طاغوت است. اما آنچه در این میان در کانون توجهات قرار گرفته خیزش انقلابی مردم بحرین است، مردمی که با اصالت اسلامی – شیعی خود، اقدام به خیزش اسلامی کرده اند.

اما آنچه پیش از پیش شایان توجه است سرکوب وحشیانه مردم بحرین است که توسط مثلث آل سعود- آمریکا – صهیونیزم انجام می پذیرد و سرکوبی که به فجیع ترین شکل ممکن توسط ایادی آمریکا و صهیونیزم شکل می‏گیرد قلب هر انسان آزاده را می رنجاند.

در پایان این بیانیه آمده است: ما دانشگاهیان دانشگاه تربیت معلم تهران ضمن حمایت از حرکت انقلابی مردم بحرین و همدردی با خانواده‏های شهدای بحرین، اعلام میداریم که این حمایت، صرفاً حمایت مذهبی از شیعیان بحرین نیست، بلکه حمایت از انسان‏هایی است که بر فطرت پاک آفریده شده اند، فطرتی که استقلال، عدالت و آزادی را حق هر انسانی می داند و در این بین سکوت مجامع بین المللی اعم از سازمان ملل، اتحادیه عرب و سازمان کنفرانس اسلامی به مثابه رنجی دیگر بر دفتر آلام شیعه است که موجب تألم خاطر حضرت بقیه الله الاعظم ( روحی فداه) خواهد بود.