پتروشیمی حریفی متفاوت از مرحله مقدماتی است

فرزاد کوهیان در گفتگو با خبرنگار مهر با یادآوری اینکه تیم ذوب آهن در هر دو دیدار رفت و برگشت مقابل پتروشیمی در مرحله مقدماتی رقابتهای لیگ برتر صاحب پیروزی شد، اظهار داشت: البته آن زمان شرایط پتروشیمی با امروز تفاوت زیادی داشت. پتروشیمی در مرحله مقدماتی بازیکن خارجی نداشت یا اینکه یک بازیکن در ترکیب داشت اما این تیم با سه یار خارجی مهیای مرحله نیمه نهایی شده است.
وی تصریح کرد: حضور سه بازیکن خارجی به طور حتم تاثیر زیادی در عملکرد پتروشیمی خواهد داشت. در کل بسکتبال با ترکیبی از 5 بازیکن انجام میشود. وقتی 2 بازیکن از این جمع تغییر میکند شرایط کاملا متفاوت خواهد شد. در کل انگار که با تیمی متفاوت از پتروشیمی مرحله مقدماتی بازی داریم. ضمن اینکه اصلا به گذشته و نتایج آن توجهی ندارم.
سرمربی تیم بسکتبال ذوب آهن با یادآوری اینکه مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر به صورت 3 از 5 برگزار خواهد شد، خاطرنشان کرد: با همه اینها شرایط برای صعود از این مرحله برای همه تیمها یکسان است. شیوه برگزاری دیدارها شانس تیمها برای پیروزی و صعود را تقریبا یکسان میکند. البته بخشی از کارهم به خود تیمها بستگی دارد و اینکه چگونه عملکردی داشته باشند.
کوهیان اظهارداشت: پتروشیمی دیدارهای سخت و سنگینی مقابل دانشگاه آزاد برگزار کرد و با یک بازی بیشتر از سایر تیمها به مرحله نیمه نهایی راه یافت. به نظر میرسد این تیم این روزها هماهنگی بیشتر و بهتری دارد.
وی تاکید کرد: پتروشیمی بندرامام با داشتن بازیکنانی نظیر آیدین کبیر و سامان ویسی بازیهای پیرامونی خوبی انجام میدهد. ضمن اینکه سنترهای داخلی و خارجی خوبی هم در اختیار دارد. در مجموع برای رویارویی با این تیم باید روی همه نقاط زمین تمرکز داشته باشیم.
به گزارش خبرنگار مهر، دیدار نخست تیمهای بسکتبال پتروشیمی بندرامام و ذوب آهن در چارچوب مرحله نیمه نهایی رقابتهای لیگ برتر باشگاههای کشور روز پنجشنبه در سالن ملت اصفهان برگزار میشود.
