میرحیدری: حفظ وحدت در برابر تلاش دشمن برای ایجاد تفرقه ضروری است

به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری شامگاه سهشنبه در آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی که در سالن شهید آیتالله خامنهای حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه را نمایان کرده است.
فرمانده انتظامی استان قم افزود: دشمن میکوشد با استفاده از بهانههای مختلف میان مردم اختلاف ایجاد کند و زمینه چنددستگی را در جامعه فراهم آورد که در چنین شرایطی حفظ انسجام عمومی از اهمیت ویژهای برخوردار است.
وی با اشاره به تلاش دشمن برای اثرگذاری بر افکار عمومی و بهویژه نسل جوان ادامه داد: برخی افراد تحت تأثیر روایتها و تحلیلهای نادرست چنین تصور میکردند که جمهوری اسلامی ایران در برابر آمریکا آسیبپذیر و شکننده است اما حوادث اخیر نشان داد ملت ایران در برابر تهدیدها و فشارهای دشمن ایستادگی میکند.
میرحیدری تصریح کرد: ملت ایران اجازه نخواهد داد بیگانگان برای آینده کشور تصمیمگیری کنند و مسیر آینده ایران تحت تأثیر اراده و خواست قدرتهای خارجی قرار گیرد.
وی با اشاره به سیاستهای آمریکا در قبال کشورهای منطقه خاطرنشان کرد: آمریکا دغدغهای نسبت به آینده جوانان و پیشرفت ایران ندارد و هدف اصلی آن تأمین منافع خود و دستیابی به منابع کشورهاست.
دشمن به دنبال تأمین منافع خود است
فرمانده انتظامی استان قم با اشاره به تجربه کشورهای منطقه افزود: بررسی آنچه در کشورهای منطقه رخ داده است نشان میدهد نتیجه دخالت و حضور آمریکا چیزی جز خشونت، کشتار و تحقیر ملتها نبوده است.
وی در ادامه با توجه به نزدیک شدن به آغاز سال تحصیلی دانشگاهها بر ضرورت افزایش سطح آگاهی و بصیرت دانشجویان تأکید کرد و گفت: باید نسبت به جوانانی که کمتر در معرض اخبار و تحلیلهای داخلی قرار دارند، توجه بیشتری صورت گیرد و آنان با اهداف و رویکردهای دشمن آشنا شوند.
میرحیدری جهاد تبیین و روشنگری را از ضرورتهای مهم در شرایط کنونی دانست و افزود: آگاهیبخشی به نسل جوان و دانشجویان باید با جدیت دنبال شود تا آنان بتوانند روایتها و تحلیلهای مختلف را با شناخت و هوشیاری بیشتری مورد ارزیابی قرار دهند.
فرمانده انتظامی استان قم با بیان اینکه پیام قرآن کریم، بیداری و بصیرت است، ادامه داد: دانشجویان و نسل جوان باید ضمن حفظ هوشیاری، اتحاد و انسجام خود را تقویت کنند و اجازه ندهند دشمن با ایجاد اختلاف، جامعه را به چند جبهه تقسیم کند.
وی تأکید کرد: در شرایط کنونی، حفظ وحدت و انسجام جامعه از بسیاری از مسائل دیگر اهمیت بیشتری دارد و همه باید نسبت به صیانت از این سرمایه مهم اهتمام داشته باشند.
پیروی از ولایت مسیر صیانت از نظام است
میرحیدری در بخش دیگری از سخنان خود بر ضرورت تبعیت از ولایت فقیه تأکید کرد و گفت: با پیروی از ولایت فقیه و تداوم مسیر امام خمینی(ره) و شهدای انقلاب باید برای حفاظت از نظام اسلامی تلاش کرد.
فرمانده انتظامی استان قم خاطرنشان کرد: مجموعه انتظامی استان در حوزههای امنیتی و انتظامی، راهنمایی و رانندگی، وظیفه عمومی و گذرنامه در خدمت مردم و مسئولان قرار دارد.
وی افزود: مجموعه انتظامی استان قم تلاش میکند در حوزههای مأموریتی خود به وظایف محوله عمل کند و در مسیر حفاظت از نظام اسلامی و تأمین امنیت جامعه گام بردارد.
قم- فرمانده انتظامی استان قم با تأکید بر ضرورت تقویت وحدت و انسجام اجتماعی گفت: دشمن تلاش دارد با ایجاد اختلاف، جامعه را دچار چنددستگی کند و نباید اجازه تحقق این هدف را داد.
به گزارش خبرنگار مهر، سردار محمدرضا میرحیدری شامگاه سهشنبه در آیین افتتاحیه چهارمین جشنواره قرآنی، فرهنگی و هنری شهید آوینی که در سالن شهید آیتالله خامنهای حرم مطهر حضرت معصومه(س) برگزار شد، اظهار داشت: شرایط کنونی کشور بیش از هر زمان دیگری ضرورت حفظ وحدت و انسجام در جامعه را نمایان کرده است.
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