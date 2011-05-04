سازمان استاندارد نقش قابل ملاحظه ای در جلوگیری از فساد اقتصادی دارد

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی آقامحمدی ظهر چهارشنبه در بازدید ازسازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کرج افزود: سازمان استاندارد می تواند نقش تاثیر گذاری ر جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور داشته باشد که این امر، اهمیت نقش این سازمان را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: این سازمان 51 سال سابقه فعالیت دارد ضمن اینکه وظیفه تعیین، کنترل و نظارت بر کیفیت کالاها بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

این مسئول عنوان کرد: سازمان استاندارد یک نهاد مادر تخصصی و حاکمیتی در کشور به شمار می رود که این امر، وظایف این سازمان را حساستر می کند و بر اهمیت آن می افزاید.

رعایت نکردن کیفیت کالا موجب تضعیف حقوق ملی می شود

معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: باید همواره به یاد داشته باشیم که رعایت نکردن کیفیت کالا توسط برخی تولیدکنندگان و افراد سودجو موجب تضعیف حقوق ملی می شود که این امر باید کنترل شود.

آقامحمدی یادآور شد: در حال حاضر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان یک مرکز قابل اعتماد بر واردات کالا به کشور نظارت می کند.

وی اضافه کرد: همچنین این سازمان در تمامی مرزهای کشور نیز واحدهایی مستقر و فعال دارد که این امر به تسهیل انجام امور کمک می کند.

آقامحمدی طی بازدید امروز خود از آزمایشگاه ساختمان، برق، خودرو و تغذیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بازدید کرد.