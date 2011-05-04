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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۷:۰۰

آقامحمدی تاکید کرد:

سازمان استاندارد نقش قابل ملاحظه ای در جلوگیری از فساد اقتصادی دارد

سازمان استاندارد نقش قابل ملاحظه ای در جلوگیری از فساد اقتصادی دارد

کرج - خبرگزاری مهر: معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور گفت: سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، نقش قابل ملاحظه ای در جلوگیری از فساد اقتصادی دارد که بایذ به این امر توجه ویژه ای داشته باشیم.

به گزارش خبرنگار مهر در کرج، علی آقامحمدی ظهر چهارشنبه در بازدید ازسازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران در کرج افزود: سازمان استاندارد می تواند نقش تاثیر گذاری ر جلوگیری از فساد اقتصادی در کشور داشته باشد که این امر، اهمیت نقش این سازمان را بیش از پیش آشکار می کند.

وی ادامه داد: این سازمان 51 سال سابقه فعالیت دارد ضمن اینکه وظیفه تعیین، کنترل و نظارت بر کیفیت کالاها بر عهده این سازمان گذاشته شده است.

این مسئول عنوان کرد: سازمان استاندارد یک نهاد مادر تخصصی و حاکمیتی در کشور به شمار می رود که این امر، وظایف این سازمان را حساستر می کند و بر اهمیت آن می افزاید. 

رعایت نکردن کیفیت کالا موجب تضعیف حقوق ملی می شود

معاون نظارت و هماهنگی در سیاستهای اقتصادی معاون اول رئیس‌جمهور بیان کرد: باید همواره به یاد داشته باشیم که رعایت نکردن کیفیت کالا توسط برخی تولیدکنندگان و افراد سودجو موجب تضعیف حقوق ملی می شود که این امر باید کنترل شود.

آقامحمدی یادآور شد: در حال حاضر سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی به عنوان یک مرکز قابل اعتماد بر واردات کالا به کشور نظارت می کند.

وی اضافه کرد: همچنین این سازمان در تمامی مرزهای کشور نیز واحدهایی مستقر و فعال دارد که این امر به تسهیل انجام امور کمک می کند.

آقامحمدی طی بازدید امروز خود از آزمایشگاه ساختمان، برق، خودرو و تغذیه سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران بازدید کرد. 

کد مطلب 1305030

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