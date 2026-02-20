مطیعی: خدمت به مردم، والاترین ارزش در ماه مهمانی خداست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام مرتضی مطیعی ظهر آدینه در خطبه های نماز جمعه این هفته سمنان به میزبانی مصلی امیرالمومنین خدمت صادقانه به مردم را بالاترین عبادت دانست و اظهار کرد: ماه مبارک رمضان فرصت مناسبی برای دستگیری نیازمندان و گره گشایی از مشکلات جامعه است.

وی با تاکید بر اینکه در ماه مبارک رمضان باید بیش از پیش در طرح های مواسات و همدلی مشارکت کنیم، افزود: طرح هایی نظیر اطعام نیازمندان، رسیدگی به خانواده های کم بضاعت و حمایت ایتام از جمله سفارش های این ماه مهمانی خدا است.

نماینده ولی فقیه در استان سمنان خواستار افزایش خدمت رسانی و تلاش مسئولان برای گشودن گره معیشت مردم دانست و ابراز داشت: گسترش مواسات و همدلی از جلوه های این ماه عزیز است.

مطیعی راه نجات بشریت و جلوگیری از سقوط اخلاقیات یک جامعه را دل گرو دادن در اسلام دانست و تصریح کرد: ماه مبارک رمضان فرصت مغتنمی برای آشنایی نسل جدید جوان به معارف اسلامی است.

وی با اشاره به اینکه ملت ایران در برابر توطئه‌های دشمنان ایستاده است، افزود: حوادث دی ماه نیز دسیسه سازمان یافته غربی و عوامل داخلی بود که با هوشیاری مردم خنثی و نقش بر آب شد.