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۱۴ اردیبهشت ۱۳۹۰، ۱۶:۴۸

چاههای غیر مجاز در بم پلمپ می شوند

کرمان - خبرگزاری مهر: دادستان بم با اشاره به ادامه خشکسالی در بم از پلمپ چاههای آب غیر مجاز خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سنجری با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب گفت: طی 15 ماه گذشته 284 حلقه چاه غیرمجاز در بم با همکاری اداره آب منطقه ای و گزارشات مردمی شناسایی و پلمپ شده است.

وی با اشاره به پلمپ 284 حلقه چاه غیر مجاز گفت: 64 دستگاه حفاری غیرمجاز نیز در این رابطه جمع آوری شده و 60 فقره پرونده نیز در رابطه با چاههای غیرمجاز در بم در حال رسیدگی است.

سنجری ادامه داد: حفر این چاهها برای استفاده غیرمجاز در آبیاری باغات و مزارع صورت گرفته و صدمه فراوانی به سفره های آب زیرزمینی بم وارد آورده است.

کد مطلب 1305038

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