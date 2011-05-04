چاههای غیر مجاز در بم پلمپ می شوند

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا سنجری با اشاره به لزوم مدیریت مصرف آب گفت: طی 15 ماه گذشته 284 حلقه چاه غیرمجاز در بم با همکاری اداره آب منطقه ای و گزارشات مردمی شناسایی و پلمپ شده است.

وی با اشاره به پلمپ 284 حلقه چاه غیر مجاز گفت: 64 دستگاه حفاری غیرمجاز نیز در این رابطه جمع آوری شده و 60 فقره پرونده نیز در رابطه با چاههای غیرمجاز در بم در حال رسیدگی است.

سنجری ادامه داد: حفر این چاهها برای استفاده غیرمجاز در آبیاری باغات و مزارع صورت گرفته و صدمه فراوانی به سفره های آب زیرزمینی بم وارد آورده است.