معلمان کتابهای مطهری را بیشتر مطالعه کنند

به گزارش خبرنگار مهر در قزوین، آیت الله باریک بین ظهر چهارشنبه در دیدار با فرهنگیان بسیجی و معلمان منتخب مدارس استان اظهار داشت: استاد شهید مطهری عالم به زمان بود و به تمام مسائل کشور احاطه کامل داشت و در سخنرانی های خود تاثیر گذار بود.

وی افزود: شهید مطهری فیلسوفی بود که در برابر خرافات و انحرافهای دینی کسانی که در بین جوانان شبهه افکنی می کردند می ایستاد و پاسخ منطقی و قاطع برای آنان داشت و همه را قانع می کرد.

آیت الله باریک بین با اشاره به نقش معلمان در جامعه تصریح کرد: معلمان پر تلاش باید به قداست کار خود در تعلیم و تربیت نسل جوان توجه کنند و آینده سازان را برای اداره کشور بخوبی تربیت کنند.

امام جمعه قزوین خاطرنشان کرد: با توجه به اینکه دشمن با تهاجم فرهنگی در صدد آصسیب رساندن به ارزشهای دینی است معلمان باید با مطالعه کتب مختلف دینی از جمله اثار شهید مطهری خود را به سلاح علم مجهز و پاسخ مناسب را به شبهات ارائه کنند.

وی گفت: اگر اساتید دانشگاه و حوزه در خط مقدم جبهه دفاع از ارزشها قرار گیرند می توان امیدوار بود که بسیاری از کج اندیشان و ناآگاهان هم به مسیر درست هدایت شوند.