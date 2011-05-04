هشت جایگاه سکوی نماز در محورهای ارتباطی مازندران احداث می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، سید علی محمدی در خصوص برنامه های این شورا در جهت اشاعه این فریضه الهی در سطح محورهای ارتباطی استان افزود: این اداره کل به منظور شرایط کاری خود در سطح محورهای اصلی استان اقدامات گسترده ای را برای گسترش و نهادینه کردن اقامه نماز در دستور کار خود داشته است.

وی خاطرنشان کرد: ساخت هشت جایگاه سکوی نماز در سطح محورهای اصلی استان از جمله محور سوادکوه ، قائمشهر، بابل ، محور هراز و بهشهر _ گلوگاه بخشی از این فعالیت ها است.

محمدی یادآور شد: نصب چهار ستگاه تابلوی تبلیغی با مضامین و جملات قصار پیرامون نماز و نصب تابلوهای شناسایی مساجد بین راهی، از دیگر اقدامات انجام یافته توسط این اداره کل در زمینه اشاعه فرهنگ نورانی نماز در سطح محورهای ارتاباطی مازندران است.

مازندران از طریق سه محور هراز، کندوان و فیروزکوه با پایتخت کشور در ارتباط بوده که ضرورت احداث نمازخانه های بین راهی در این مبادی به شدت احساس می شود.