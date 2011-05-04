فعالیتهای فرهنگی باید به سمت مساجد کشانده شود

به گزارش خبرنگار مهر در گرمسار، سید محمد میربزرگی عصر چهارشنبه در نخستین جلسه ستاد ساماندهی شئون فرهنگی شهرستان گرمسار در سال جاری گفت: باید فعالیتهای فرهنگی بیشتری در مساجد و بقاع متبرکه برنامهریزی و انجام شود.
فرماندار شهرستان گرمسار بر لزوم جذب جوانان و نوجوانان و تغذیه فکری آنها تاکید کرد و گفت: باید با تقسیم مسئولیت بین جوانان و استفاده از توانمندیهای آنان از انحراف این قشر مهم جامعه جلوگیری کرد.
سرپرست اداره تبلیغات اسلامی شهرستان گرمسار نیز در این نشست گفت: برای جذب جوانان و نوجوانان و تغذیه فکری و ارائه راهکار و همچنین تقسیم مسئولیت در بین آنها باید تلاش جدی شود.
حجت الاسلام محسن محمدیان بر برگزاری همه مناسبتهای ملی و مذهبی در طول سال با جهتگیری و برنامهریزی دقیقتر تاکید کرد.
وی اظهار داشت: باید افراد حقیقی به صورت مستمر و فعالتر درگیر کار شوند و این کار تنها با آموزش اقشار تاثیرگذار امکانپذیر است.
محمدیان با اشاره به ظرفیت دستگاهها و ادارات فرهنگی، خواستار تعامل بیشتر و هماهنگی همهجانبه برای استفاده از قابلیتهای یکدیگر شد.
وی از همچنین شورای هیئتهای مذهبی و کانون مداحان به عنوان دو بازوی توانمند سازمان تبلیغات اسلامی یاد کرد.
نظر شما