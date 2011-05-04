به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به عمان،علی اکبر صالحی امروز در جمع ایرانیان مقیم عمان حاضر شده و ضمن شنیدن برخی درخواست ها سخنانی را درباره مسائل منطقه ای و وظیفه ایرانیان در این مقطع ایراد کرد.

وی در ابتدای سخنانش با تبریک روز معلم گفت: ما هر چه داریم پس از خداوند از معلمان است و در واقع آنها پدر معنوی انسانها هستند.



صالحی در ادامه با اشاره به سابقه تمدنی ایران تصریح کرد: ما افتخار می کنیم که ایرانی هستیم و در شرایطی که جهان به سمت پوچگرایی می رفت ایران با انقلاب اسلامی دین اسلام را احیا کرد و به واسطه آن بالنده شد.



وی با اعلام اینکه ایران روز به روز بالنده تر می شود تصریح کرد: به رغم مشکلاتی که برای کشورمان بوجود آورده اند ایران رو به تعالی بوده و این کارشکنی ها فقط به دلیل آن است که ما می خواهیم خودمان سرنوشت خود را رقم بزنیم.



وزیر خارجه در ادامه با اشاره به تحولات اخیر منطقه گفت: این تحولات در جهت کرامت انسانی و در بستر بیداری اسلامی صورت گرفته است.



صالحی به مذاکرات امروزش با مسئولان عمانی اشاره کرد و گفت: ما با عمان نزدیکی فکری و سیاسی داریم و مسئولین عمانی هم به ایران تعلق خاطر دارند.



وزیر امور خارجه درباره مذاکرات امروزش با مسئولان عمانی گفت: در این مذاکرات مباحث بسیاری از تحولات بحرین مورد بررسی قرار گرفت.



وی با اعلام اینکه بحرین برای ما مهم است تصریح کرد: هم اکنون مردم مظلوم این کشور که مطالبات مسالمت آمیز دارند با نوعی توسل به زور مواجه شده اند که قابل تامل جدی است.



وی افزود: مردم این کشور همانند دیگر کشورها مطالباتی دارند که باید مورد توجه قرار گیرد.



صالحی ادامه داد: ایران در منطقه جایگاه ویژه ای دارد و می تواند نسبت به این موضوع از طریق روش های دیپلماتیک واکنش نشان دهد.



وی سفر به عمان را یکی از دیدارهای صورت گرفته با کشورهای حوزه خلیج فارس برای فیصله دادن به مسئله بحرین اعلام و اظهار امیدواری کرد که مردم بحرین به حقوق شهروندی خود برسند.



صالحی در پایان به وضعیت ایرانیان در عمان پرداخت و هر ایرانی را یک سفیر برای معرفی کشورمان به مردم دیگر کشورها عنوان کرد.