مزار شهدای حادثه تروریستی و شهدای گمنام چابهار گلباران شد

به گزارش خبرنگار مهر در زاهدان، مسئول دفتر نمایندگی ولی فقیه در ناحیه مقاومت بسیج سپاه چابهار عصر پنجشنبه در این مراسم ضمن تسلیت سالگرد شهادت حضرت زهرا (س) اظهار داشت: آن حضرت طی 9 سال زندگی با حضرت علی (ع) برای دفاع از ولایت و ترویج دین اسلام، تا پای جان مجاهدت کردند.

حجت الاسلام سید جعفر احمدی گفت: زنان مسلمان باید از این اسوه و بانوی دو عالم الگو گیرند .

وی مردم را به خواندن وصیت نامه شهدا دعوت کرد و افزود: شهدا در وصیت نامه هایشان همواره بر تبعیت از اهل بیت عصمت و طهارت (س) و دفاع از نظام و ولایت فقیه تاکید داشته اند .

وی ضمن تبریک هفته معلم بیان کرد: معلمان سازندگان شخصیت وهویت جوانان جامعه به عنوان مدیران آینده کشور هستند.

شرکت کنندگان در این مراسم با خواندن فاتحه، شست وشوی قبور، نثار شاخه های گل و قرائت زیارت عاشورا، یاد و خاطره دلاورمردی های شهدا را گرامی داشتند.