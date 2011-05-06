برکات مجالس و مراسم شهدا اعجاب انگیز است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام عبدالعلی گواهی صبح جمعه در یادواره 32 شهید فرهنگی آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری افزود: نفسی که می کشیم به واسطه ایثار و جانفشانی های شهدا است.

وی خاطرنشان کرد: حضور در یادواره های شهداء سبب صفای روحی و باطنی افراد می شود.

نماینده ولی فقیه در سپاه محمد رسول الله تهران بزرگ با اشاره به اینکه شهدای انقلاب و اسلام با خدای خود معامله کردند تصریح کرد: نقش معلمان در دوران دفاع مقدس بسیار اثرگذار بوده است.

گواهی با بیان اینکه جهاد در راه خدا یکی از راههای کسب فضیلت است یادآور شد: شهید فرهنگی در مباحث فرهنگی و سیاسی سرآمد بوده و آثار وی تا سالیان متمادی درس مشقی برای آیندگان خواهد شد.

وی، با تاکید بر اینکه معلمان باید مشی و منش شهید مطهری را سرلوحه فعالیت های آموزشی و معیشتی خود قرار دهند گفت: کاری که معلمان برای تزکیه و تهذیب نفس در مدارس صورت می دهند به مثابه جهاد در راه خدا و تقوی الهی بوده که بسیار اثرگذار و خوشایند خداوند است.

گواهی افزود: شهدا دارای هر سه ویژگی ممتاز عالم بودن، مجاهد و متقی بودن هستند.

سید عباس حسینی نژاد، مدیر آموزش و پرورش ناحیه یک شهرستان ساری نیز با اشاره به اینکه برگزاری یادواره های شهدا برای تجدید پیمان با ارزشهای ایثار و شهادت است اظهار داشت: معلمان در تبعیت از ولایت مطلقه فقیه تا پای جان خواهند ایستاد.

وی با بیان اینکه شغل معلمی، شغل انبیاء الهی است گفت: معلمان باید در مدارس به دانش آموزان درس ظلم ستیزی، محبت، مودت و حفظ ارزشهای الهی را بیاموزند.

در این مراسم از جمعی از خانواده های شهدای فرهنگی ناحیه یک شهرستان ساری تجلیل شد.