به گزارش خبرنگار مهر، سید علی سلیلی رئیس ستاد یادواره شهید سید مجتبی علمدار شامگاه سه‌شنبه در گفتگو با خبرنگاران با بیان اینکه این مراسم طی سه دهه گذشته به محفلی اثرگذار در ترویج فرهنگ ایثار و شهادت تبدیل شده است، گفت: یادواره شهدا همچنان یکی از مؤثرترین ابزارها در مقابله با جنگ نرم دشمن به‌شمار می‌رود.

وی با اشاره به سابقه برگزاری یادواره شهید علمدار اظهار کرد: این مراسم معنوی طی حدود ۳۰ سال گذشته در شهر ساری و استان مازندران برگزار شده و همواره فرصتی برای تجدید عهد با شهید سید مجتبی علمدار و همه شهدای انقلاب اسلامی بوده است.

وی با بیان اینکه شهید علمدار نماد تبعیت کامل از ولایت فقیه بود، افزود: این یادواره پس از پایان دوران دفاع مقدس و با هدف شکل‌دهی به گفتمانی نو در میان جوانان مؤمن و انقلابی پایه‌گذاری شد و هیئت رهروان امام (ره) تلاش کرده است تا ارزش‌های دفاع مقدس و تفکر انقلابی را زنده نگه دارد.

رئیس ستاد یادواره شهید علمدار با تأکید بر نقش این مراسم در مقابله با جنگ نرم دشمن تصریح کرد: دشمن با تغییر ذائقه‌ها و سبک زندگی، به‌دنبال فاصله انداختن میان جوانان و آرمان‌های انقلاب است، اما محافل شهدا با حضور پرشور مردم، به‌ویژه نسل جوان، همچنان زنده، پویا و اثرگذار باقی مانده‌اند.

سلیلی خاطرنشان کرد: این یادواره صرفاً بزرگداشت یک شهید نیست، بلکه ادای احترام به همه شهدای گرانقدر، خانواده‌های معظم شهدا و تمامی رهروان مسیر ایثار و شهادت است و فرصتی ارزشمند برای تجدید پیمان با آرمان‌های امام راحل، شهدا و ولایت محسوب می‌شود.

وی با اشاره به هم‌زمانی این مراسم با ایام معنوی ماه رجب گفت: یادواره شهید علمدار هر ساله در فصل زمستان برگزار می‌شود و فضای معنوی خاصی به شهر می‌بخشد؛ امسال نیز این مراسم مقارن با میلاد باسعادت حضرت امیرالمؤمنین علی (ع) برگزار خواهد شد.

رئیس ستاد یادواره شهید علمدار در پایان با دعوت از عموم مردم، خانواده‌های معظم شهدا، هیئت‌های مذهبی و جوانان برای حضور در این آئین معنوی اظهار کرد: این مراسم پنجشنبه چهارم دی‌ماه، هم‌زمان با نماز مغرب و عشاء، در مصلای بزرگ حضرت امام خمینی (ره) شهرستان ساری برگزار می‌شود.

گفتنی است در این مراسم، حجت‌الاسلام سیدمیثم مؤمنی به‌عنوان سخنران حضور خواهد داشت و حاج سیدرضا تحویلدار و کربلایی مجید رضانژاد مداحی این محفل نورانی را بر عهده دارند.