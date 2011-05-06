به گزارش خبرگزاری مهر، علی نیکزاد در بازدید از پروژه های مسکن مهر در شهر جدید پرند با بیان اینکه در 4 شهر جدید اطراف تهران 192 هزار واحد مسکونی مهر در دست ساخت است، تصریح کرد: از این تعداد حدود 100 هزار واحد در شهر جدید پرند، 6 هزار واحد در شهر جدید اندیشه، 55 هزار واحد در شهر جدید هشتگرد و الباقی در شهر جدید پردیس در دست ساخت هستند.

وی از تکمیل عمده واحدهای مسکونی در دست ساخت برای متقاضیان تهرانی تا پایان امسال خبر داد و افزود: هم اکنون زمانی است که متقاضیان ثبت نام کرده باید آورده مالی خود را که بسته به متراژ پروژه و واحد مسکونی متغیر است، تامین کنند.

وزیر مسکن و شهرسازی ادامه داد: هر چه مشاعات یک واحد مسکونی و یا متراژ آن بالاتر باشد میزان سهم آورده متقاضیان نیز بیشتر است و بالعکس هر چه متراژ واحدهای مسکونی مهر و مشاعات آنها کمتر باشد، میزان آورده متقاضی نیز کاهش خواهد یافت.

نیکزاد به سرعت بالای اجرای طرح مسکن مهر به ویژه در شهرهای جدید پرند و هشتگرد اشاره و تصریح کرد: با اینکه همکاران ما در وزارتخانه های نیرو و نفت زحمات فراوانی می کشند اما از آنجایی که عمده واحدهای مسکونی مهر در دست ساخت هم اکنون در مرحله اتمام سفت کاری و شروع نازک کاری قرار دارند باید با سرعت بیشتری نسبت به گذشته اقدام به تامین خدمات زیربنایی لازم کنند، زیرا با بارگذاری سنگینی از جمعیت در این شهرهای جدید روبرو هستیم.

وی تصریح کرد: تعداد زیادی از واحدهای مسکونی مهر تا پایان سالجاری تکمیل شده و در اختیار متقاضیان قرار گیرد.