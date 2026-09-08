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۱۷ شهریور ۱۴۰۵، ۱۰:۳۱

سارق تالار تیموری اصفهان دستگیر شد

سارق تالار تیموری اصفهان دستگیر شد

اصفهان- فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان از دستگیری یک سارق در بنای تاریخی و ثبت ملی «تالار تیموری» خبر داد.

علی قربان‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات سرقت از تالار تیموری اصفهان اظهار کرد: شب گذشته فردی قصد سرقت از بنای تاریخی و ثبت ملی تیموری اصفهان را داشت که با هوشیاری به‌موقع عوامل یگان حفاظت میراث‌فرهنگی شهرستان اصفهان و همکاری مؤثر پرسنل شهرداری در محل دستگیر شد.

فرمانده یگان حفاظت میراث‌فرهنگی استان اصفهان افزود: متهم دستگیرشده پس از انجام بررسی‌های اولیه و تشکیل پرونده، به‌منظور طی مراحل قانونی و قضایی تحویل مراجع انتظامی و قضایی شد.

گفتنی است،تالار تیموری اصفهان به عنوان یکی از ابنیه ارزشمند و ثبت ملی استان، همواره از مناطق تحت پایش و حساس میراث‌فرهنگی محسوب می‌شود و اقدام به‌موقع نهادهای حفاظتی در این حادثه مانع از آسیب به این اثر تاریخی شد.

کد مطلب 6940892

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