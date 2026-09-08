سارق تالار تیموری اصفهان دستگیر شد

علی قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص جزئیات سرقت از تالار تیموری اصفهان اظهار کرد: شب گذشته فردی قصد سرقت از بنای تاریخی و ثبت ملی تیموری اصفهان را داشت که با هوشیاری بهموقع عوامل یگان حفاظت میراثفرهنگی شهرستان اصفهان و همکاری مؤثر پرسنل شهرداری در محل دستگیر شد.
فرمانده یگان حفاظت میراثفرهنگی استان اصفهان افزود: متهم دستگیرشده پس از انجام بررسیهای اولیه و تشکیل پرونده، بهمنظور طی مراحل قانونی و قضایی تحویل مراجع انتظامی و قضایی شد.
گفتنی است،تالار تیموری اصفهان به عنوان یکی از ابنیه ارزشمند و ثبت ملی استان، همواره از مناطق تحت پایش و حساس میراثفرهنگی محسوب میشود و اقدام بهموقع نهادهای حفاظتی در این حادثه مانع از آسیب به این اثر تاریخی شد.
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